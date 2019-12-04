В Минске открылся Центр по языковому тестированию для иностранцев

Данная инициатива, уточнил Жан-Ив Бушарди, "направлена на побуждение беженцев к изучению русского языка. Без знания которого, всегда понижаются перспективы для успешной интеграции в общество". Правда, дипломат дал понять, что эти тесты не будут обязательными для каждого иностранца. "Мы понимаем, что часть наших подопечных изучает язык самостоятельно, в повседневной жизни, часть этим просто не занимается. Но хорошо, что такая возможность предоставлена в рамках официальной программы по разработанным стандартам, утвержденным Министерством образования Беларуси".

Следует добавить, что тестирование становится частью комплексной программы по обучению мигрантов и беженцев русскому языку, которая действует уже несколько лет при поддержке Министерства образования и ряда учреждений, в частности университетов в Гомеле, Витебске, Бресте и в Минске БГУ. Там уже открыты и специализированные компьютерные классы для изучения языка. Совместными усилиями заинтересованных сторон издано и учебное пособие.

Кстати, в Минске были презентованы существующие учебные программы и учебники для мигрантов и беженцев, проведено первое тестирование с выдачей сертификатов об уровне владения русским языком как иностранным. Такой документ добавит баллов при приеме на работу, убеждены в республике.

"Все зависит от вида деятельности. Если речь идет о специальности высокой квалификации, то наличие такого документа сыграет в пользу соискателя. Конечно, сложно утверждать, что среди мигрантов и беженцев много специалистов, которые могут, например, заниматься педагогической практикой или работать инженерами. Но нельзя исключать подобных ситуаций и потребностей в будущем. И мы должны предлагать комплекс возможностей для содействия в их дальнейшей интеграции", - отметил советник по правовым вопросам представительства УВКБ ООН Тимофей Солодков.