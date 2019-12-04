В Норвегии потушили загоревшийся российский траулер

Пожар на борту российского рыболовецкого траулера, вспыхнувший в среду утром в норвежском порту, полностью ликвидирован. Об этом сообщила полиция северной губернии Финнмарк, в пределах которой расположен порт Ботсфьорд, где стояло российское судно.

Название корабля не уточняется, но известно, что оно было пришвартовано у причала "Нептун", а его владельцем является компания "Мурманрыбфлот 2". По данным правоохранителей, огонь вспыхнул в той части судна, где расположен камбуз (судовая кухня).

На место ЧП прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Экипаж своевременно эвакуировали, никто из моряков не пострадал. Примерно к 7:20 по местному времени пламя удалось погасить.