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04.12.2019 13:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Петербурге прошла премьера танцевальной драмы "Конфуций"

В знаменитом Мариинском театре Санкт-Петербурга во вторник прошла премьера китайской национальной танцевальной драмы "Конфуций". Эта грандиозная по своему масштабу оригинальная постановка создана Китайским национальным театром песни и танца, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Танцевальная постановка "Конфуций" состоит из шести действий и рассказывает о странствиях Конфуция по древним царствам, где он проповедовал свое учение. Как рассказала режиссер спектакля Кун Дэсинь, в постановке представлены, главным образом, танцевальные элементы эпох династий Хань и Тан. Все костюмы, декорации и реквизит приближены к подлинной исторической картине того времени. Хотя драма повествует о сюжетах китайской древности, но в дизайне декораций, световых эффектах и музыке использовались современные креативные методы.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

90-минутная постановка прошла с большим успехом. После премьеры зрители выстроились в длинную очередь за автографами артистов. А почти все билеты на следующий спектакль были проданы в день премьеры.

По словам директора Китайского национального театра песни и танца Тао Чэна, в этот раз на гастроли в Россию приехала большая труппа - 179 артистов, чтобы гарантировать качество художественного исполнения. В это же время Мариинский театр как раз направил на гастроли в Китай большую труппу, около ста артистов. Это стало важным по своему значению мероприятием культурного обмена, приуроченным к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Драма "Конфуций" 8 и 9 декабря будет также представлена публике в Москве.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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