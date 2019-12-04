В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Роскачество начало исследовать искусственные новогодние елки. Результаты будут готовы в середине декабря. А пока эксперты организации дали советы по выбору елок - живых и искусственных.

В Роскачестве напомнили, что углеродный след одной искусственной китайской ели, которую купили в Москве, составляет около 57 килограммов СО2.

Чтобы проверить качество изделий, рекомендуется провести рукой против иголок, немного их подергать, погнуть ветки. Если она качественная, все эти действия ей не повредят. Кроме того, у елки не должно быть яркого химического запаха. А на упаковке должно быть написано о наличии или отсутствии в материалах, из которых сделано изделие, вредных веществ.

Не стоит забывать, что искусственные елки не перерабатываются, если их выбросить, закислятся грунтовые воды, а если их сжечь, то выделятся канцерогены. Так что, если и брать искусственную елку, то на много лет.

Вырубка живых елок наносит урон природе только если это делается незаконно. А деревья, продающиеся на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках как раз к новогодним праздникам. Также их получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: рядом с газопроводами и ЛЭП, на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП.

На легальном ёлочном базаре работает у продавца должен быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист и другие атрибуты.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.