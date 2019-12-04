В России изменится состав газировки и соков

В газированных напитках, продающихся в России, станет меньше сахара. Такое добровольное обязательство берут на себя члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и другие производители таких продуктов. Этот пункт вошел в Кодекс добровольных обязательств.

В документ включены и другие пункты: дополнить ассортимент напитками в упаковках менее 500 мл, размещать информацию об их составе в более понятной форме, не рекламировать товары в медиа, основная аудитория которых - дети до 12 лет, и не устраивать бесплатную раздачу сладких напитков около школ и детских учреждений.

Как заявил президент СПБН Максим Новиков, основная идея составления и принятия кодекса - стимулирование рационального потребления. На практике это означает, что cладкие газированные напитки не угрожают здоровью, но употреблять их надо в разумных пределах.

Г-н Новиков также сообщил, почему производители безалкогольных напитком намерены не размещать рекламу там, где основная аудитория (более 50%) которых - дети до 12 лет, и не рекламировать напитки бесплатной их раздачей вблизи школ и детских учреждений. Причина простая и понятная: дети больше, чем взрослые, ориентированы на удовольствие от продукта и не могут критически воспринимать рекламу, а потому будет полезно снизить доступность для них сладких напитков, - объяснил Новиков.