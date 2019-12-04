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04.12.2019 13:12
Рубрика: Экономика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Текст: Сергей Тихонов
Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия-Монголия" сообщил, что Минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Остается одним из главных вопросов, чтобы этот проект был экономически окупаемым. Но российская сторона на уровне президента России намерена этот проект серьезно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и "Газпрому", - сказал Гордеев (цитата по ТАСС).

Фото: РИА Новости
Лидеры России и Китая приняли участие в запуске газопровода "Сила Сибири"

О старте проекта после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым также объявил его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсухтакже.

Транзит через Монголию является альтернативным маршрутом поставок газа в Поднебесную по нереализованному пока проекту трубопровода "Сила Сибири 2", который должен был пройти через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости.

Маршрут через Монголию более протяженный, но проходит в основном по степным районам, поэтому обойдется дешевле, а также позволит, в отличие от маршрута через Алтай, доставить российский газ сразу в густонаселенные области Китая. При этом сохраняются транзитные риски, о которых, конечно же, забывать никак нельзя.

Кроме того, не до конца ясен вопрос с ресурсной базой для заполнения газопровода. Называются, как еще не освоенные месторождения Восточной Сибири и даже Ямала, так и уже работающие месторождения Западной Сибири. Впрочем, только проектирование газопровода может занять не один год, а за это время российская компания сумеет определиться в этом вопросе. Благо, недостатка в ресурсах у нее нет.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД
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