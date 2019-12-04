В ноябре российский президент Владимир Путин принял участие в открытии двух важнейших инфраструктурных проектов: в Москве были запущены первые две линии Московских центральных диаметров, а в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия сквозного движения по трассе М-11, соединяющей столицы.

В декабре запущен газопровод "Сила Сибири", а также первые пассажирские поезда пройдут по Крымскому мосту.

"Нева" двух столиц

Владимир Путин 27 ноября принял участие в церемонии открытия автодороги Москва - Санкт-Петербург. Первый меморандум о намерениях с французской компанией был подписан в 2006 году. "У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было, такого уровня, такого класса", - отметил президент.

Пожалуй, с этим можно согласиться. Такого уровня автодорог в стране больше нет. Общая протяженность 669 километров, число полос от 4 до 10, отличное покрытие, освещение, заправки, экипажи аварийных комиссаров, которые могут оказать медицинскую и техническую помощь. В ближайшем будущем по всей дороге появятся связь и интернет - сейчас монтируются мачты, и в компании "Автодор" обещают, что в первом квартале следующего года будет устойчивый сигнал. Уже известны тарифы - проезд на легковом автомобиле будет стоить около 2 тысяч рублей в одну сторону.

После церемонии открытия трассы Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил с членами правительства и губернаторами влияние новой автодороги на экономику регионов. Глава Тверской области Игорь Руденя, в частности, рассказал, что рассчитывает привлечь в ближайшие годы, "в том числе благодаря наличию у нас трассы М-11", около 90 миллиардов рублей инвестиций и создать более 17 тысяч рабочих мест.

Движение по рельсам

Большая часть участников совещания по трассе М-11 уже встречались незадолго до этого в Москве. Повод был также приятный. Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр транспорта Евгений Дитрих вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым 21 ноября участвовали в церемонии запуска первых двух из пяти линий Московских центральных диаметров (МЦД): Д1 "Одинцово - Лобня" и Д2 "Нахабино - Подольск".

Только Тверской области трасса М-11 поможет привлечь около 90 миллиардов рублей инвестиций

Это масштабный проект по включению пригородных электричек и железнодорожной инфраструктуры в столичную транспортную систему. Теперь поезда идут не до конечной остановки на вокзале, а из одного подмосковного города в другой сквозь Москву, и по пути можно сделать пересадки на станции Московского центрального кольца и метрополитена.

По центральным диаметрам будут ходить новейшие отечественные электрички "Иволга" тверского производства. Всего было закуплено 39 составов.

Еще один знаковый железнодорожный объект будет пущен в конце декабря - по Крымскому мосту пойдут пассажирские поезда. Поезда будут ходить пока по двум маршрутам: Москва - Симферополь - Москва и Санкт-Петербург - Севастополь - Санкт-Петербург. По данным на середину ноября, на крымском направлении было продано более 20 тысяч билетов. Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в прошлом году, и с тех пор по нему проехало более 8 миллионов автомобилей.

Аэропорты для страны

Транспортная инфраструктура в России прирастает не только дорогами, но и воздушными гаванями. С нуля был построен международный аэропорт в Саратове, получивший название "Гагарин". 20 августа он принял первый рейс. Площадь пассажирского терминала 23 тысячи квадратных метров, он способен обслужить до 1 миллиона в год. Строительство "Гагарина" стало крупнейшим инфраструктурным проектом, реализованным в 2019 году в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта около 22 миллиардов рублей.

Новый терминал получил в этом году аэропорт Хабаровска. В начале сентября его открыли с участием первых лиц государства (церемония проходила дистанционно в рамках Восточного экономического форума), 14 октября начался перевод внутренних рейсов из старого терминала. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей.

27 ноября началась тестовая эксплуатация нового терминала в Челябинске. Но он стал известен еще до открытия. Аэропорт носит имя Игоря Курчатова, и строители смонтировали на фасаде сначала только имя. Фото с надписью "Игорь" быстро стало интернет-мемом.

Столичный регион в этом году также получил свой авиаподарок. В Шереметьево в сентябре наконец-то запустили третью взлетно-посадочную полосу. Строить ее начали еще в 2011 году, планировалось сдать объект к началу чемпионата мира по футбол, то есть к июню у 2018 года, но не получилось. Теперь аэропорт сможет увеличить свои мощности.

Заводы и трубы

Конечно, не только транспортными объектами может гордиться Россия в этом году. Было запущено несколько десятков новых производств, в том числе национального масштаба. Весной компания СИБУР практически на 100 процентов завершила работы по проекту "Запсибнефтехим" в Тобольске. В него вложено около 9 миллиардов долларов, он станет самым крупным нефтехимическим комплексом в стране с мощностью 1,5 миллиона тонн полиэтилена и 500 тысяч тонн полипропилена в год. В этом году были получены первые тестовые партии.

Рост инвестиций в основной капитал в 2020 году поддержит реализация нацпроектов

Два крупных автозавода были открыты иностранными компаниями. В апреле производство было запущено "Мерседесом" на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области. Проектная мощность завода - 25 тысяч автомобилей в год. Владимир Путин, участвовавший в открытии завода, сказал, что "во все уровни бюджетной системы планируется в течение ближайших 10 лет выплатить около четырех миллиардов рублей, а общая инвестиция в завод составила 19 миллиардов".

Не менее масштабный проект реализовала китайская корпорация Great Wall. В Тульской области построен завод проектной мощностью 80 тысяч автомобилей в год. Инвестиции в проект оцениваются в 500 миллионов долларов.

Нельзя обойти вниманием и добывающий сектор. "Газпром" завершил в этом году сооружение экспортного газопровода "Силы Сибири", по которому голубое топливо пойдет в Китай. Китайскую "трубу" запустили в начале декабря, в торжественной церемонии по телемосту приняли участие лидеры РФ и КНР. Объем поставок составит 38 миллиардов кубометров в год, протяженность газопровода около 3 тысяч километров.

По данным Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал в январе - сентябре этого года выросли на 9 процентов в номинальном выражении. В следующем году прогнозируется рост этого показателя, в том числе из-за того, что обороты наберет реализация национальных проектов.