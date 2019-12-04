В школах, детских садах и лагерях пройдут проверки

МЧС России начало проверки мест предстоящих новогодних праздников. Операция под условным названием "Новый год" охватит помимо привычных площадок для запусков фейерверков, еще детские сады, школы, а также детские оздоровительные лагеря, в которых также будут проведены праздничные мероприятия во время зимних школьных каникул.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в МЧС, проведение этой операции идет в тесной связке с другой операцией "Отопление", что и понятно: встречать праздник лучше в тепле. Например, только в Москве проведено 298 обследований котельных, 476 инструктажей с представителями объектов. Та же картина и в других регионах страны.

Еще одна цель проверок - по максимуму сократить количество пожаров в эти дни. Как известно, любые длительные торжества ежегодно портят статистику по пожарам. На коллегии МЧС России, где в присутствии министра Евгения Зиничева обсудили обстановку с пожарами, прозвучали невеселые цифры.

С начала года пожары в России унесли жизни 6,7 тысячи человек, из которых более 300 несовершеннолетних. Травмы получили более 7,6 тысячи человек. При этом более 90 процентов трагедий случилось в жилых домах.

В новогодние дни эту статистику усугубляют происшествия с петардами на открытых площадках. В МЧС, в каждом из региональных подразделений, ближе к праздничным мероприятиям, традиционно опубликуют список разрешенных для гуляния и для запуска пиротехники мест.

Наибольшая нагрузка ляжет на столичных инспекторов МЧС. Особое внимание приковано ко всему, что связано с обеспечением безопасности на объектах, задействованных в проведении общероссийской новогодней Кремлевской елки, а также новогодних мероприятиях с массовым пребыванием детей. Московские власти, правоохранительные органы и пожарные уже готовятся к приему маленьких гостей. Дети начнут прибывать в Москву с 21 декабря. В гостиничном комплексе "Измайлово", где детей разместят, будут выставлены круглосуточные специальные наряды.

Пожары унесли жизни 6 700 человек. Более 90 процентов трагедий случилось в жилых домах

Комплекс всех надзорных мероприятий с обязательными инструктажами планируется завершить до 23 декабря. А с 23 декабря по 12 января совместно с работниками префектур, управ и сотрудниками полиции планируется проведение поквартирных обходов мест проживания одиноких и престарелых граждан, многодетных семей, а так же лиц, ведущих асоциальный образ жизни.