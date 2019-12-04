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04.12.2019 15:28
Рубрика: В мире

В шотландской реке найден рекордный золотой самородок

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золотой самородок, который считается самым большим из когда-либо найденных в Великобритании, был обнаружен в шотландской горной реке. В Шотландии имеется около 50 тысяч рек, многие из которых остались нетронутыми из-за их удаленности и труднодоступности.

Самородок в 22 карата был найден дайвером, который использовал трубку и ручные инструменты для сканирования русла реки на предмет нахождения в нем золота, сообщает новостной австралийский портал 9News.

Счастливчик не захотел, чтобы его личность была обнародована. Выяснилось, что самородок в форме пончика (который состоит из двух частей) стоит не менее 130 тысяч долларов. Он получил название "Самородок воссоединения" после того, как две его части, которые были найдены на расстоянии 10 метров, идеально совпали друг с другом, образовав небольшое отверстие в центре в действительности, как у пончика.
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Как отмечают эксперты, эта находка появилась в тот период, когда все больше и больше начинающих исследователей ищут золото после просмотра видео на YouTube. Местоположение, где был найден самородок, не было раскрыто из-за опасений, что это может привести к массовой золотой лихорадке, особенно после того, как большое количество людей посмотрели ролик в интернете.

Две части "Самородка воссоединения" весили 89,6 грамма и 31,7 грамма соответственно. До их обнаружения рекордным среди найденных был самородок Дугласа. Он был обнаружен в прошлом году и весил 85,7 грамма.

Эксперты предположили, что из-за своего большого размера "Самородок воссоединения", вероятно, не смог переместиться далеко вниз по течению и застрял в илистом дне. Специалисты выразили мнение, что поблизости, очевидно, можно найти еще больше подобных золотых самородков.

Согласно действующему законодательству Великобритании, найденные в земле и водах Королевства золото и серебро принадлежат британской Короне. В единичных случаях Букингемский дворец может удовлетворить прошение лица, обнаружившего драгоценности и выкупить у него самородок за определенный процент.

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