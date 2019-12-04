Во Франции выяснили, как соцсети и музыка влияют на грамотность

Соцсети не являются таким уж злейшим врагом грамотности современной молодежи, напротив - некоторые платформы даже помогают оставаться в ладах с орфографией. К такому выводу пришли авторы исследования французского интернет-портала Projet Voltaire, который онлайн помогает всем желающим научиться правильно писать на языке Мольера.

В исследовании приняли участие почти 5 тысяч французов в возрасте от 15 до 25 лет, которые должны были пройти проверку на знание 84 грамматических и лексических правил. Итог оказался неожиданным: наилучшие результаты показали те участники, которые проводят в соцсетях в среднем от 15 до 60 минут в день, - они блестяще разбираются в 57,8 процента правил. А вот те, кто совсем далек от виртуального общения и, казалось бы, должен быть наименее подвержен его "пагубному влиянию", грамматику знают хуже - 56,8 процента правил. Еще на 0,6 процента меньше знаний у тех, кто сидит в соцсетях 1-3 часа в день.

Исследование показало, что самыми грамотными стали пользователи, которые в основном общаются в Twitter. А все потому, что сообщения там нельзя редактировать после публикации на своей странице - только удалять. Вот и приходится быть особенно внимательным к правописанию. В Facebook же, с его функцией редактирования постов, ситуация диаметрально противоположная - его любители стоят на последнем месте в рейтинге грамотности. Немалое влияние на правописание оказывает количество подписчиков. Те пользователи, у которых их более 500 человек, разбираются в орфографии хуже всего, а те, у кого фолловеров наберется едва ли 300, показывают куда лучшие результаты. "Когда у нас много подписчиков, отношения с ними становятся более поверхностными, мы уделяем мало внимания качеству общения и, соответственно, орфографии", - объясняет Паскаль Остачи, один из руководителей Projet Voltaire. Однако не только соцсети и все сопряженные с ними "радости жизни" влияют на правописание. Еще одним признаком грамотного человека является... музыка, которую он слушает! Оказывается, те участники исследования, которые предпочитают жанры инди и тяжелый рок, лучше всех разбирались в языковых правилах. А вот те, кто любит дабстеп, регги и трэп, оказались в самом конце рейтинга грамотеев.