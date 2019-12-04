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4 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 381-Ф3 "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов""

Дата подписания 2 декабря 2019 г.
Опубликован 4 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих

Принят Государственной Думой 19 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 49, ст. 6072; 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 18, ст. 2190; N 40, ст. 5488).

2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2020 года составляет 73,68 процента от размера указанного денежного довольствия.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин