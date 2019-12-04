Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Чтобы провести предстоящую новогоднюю ночь без ущерба для здоровья, специалисты посоветовали уже сейчас задуматься о новогоднем меню.

Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам. Особенно с учетом того, что есть их вы будете ночью, когда загружать организм какой-либо едой крайне нежелательно.

Как отметила диетолог Елена Соломатина, в некоторых популярных закусках небезопасное для организма сочетание продуктов. В этом отношении из салатов лидирует селедка под шубой. От него, в первую очередь, стоит отказаться людям с диабетом или близким к заболеванию состоянием.

Дело в том, в вареной моркови и свекле, которые присутствуют в салате, есть крахмал, повышающий сахар в крови. В сочетании с майонезом эти овощи открывают жировые клетки, что провоцирует совсем ненужные отложения в организме. Особенно, если у человека и так лишний вес.

Еще один "сомнительный" ингредиент - соленая рыба. Гипертоникам ее лучше избегать, так как соль задерживает жидкости в организме, что вызывает отеки и повышение давления, передает "Вечерняя Москва".