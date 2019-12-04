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04.12.2019 16:57
Рубрика: Экономика

Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Текст: Сергей Тихонов
В опубликованном докладе Всемирного банка об экономике нашей страны улучшен прогноз роста ВВП в этом году с 1% до 1,2%, но понижен прогноз на 2020 год, с 1,7% до 1,6%. На 2021 год прогноз остался неизменным - 1,8%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы доклада назвали основные риски для отечественной экономики. По их мнению, на нее будут оказывать негативное влияние как внешние, так и внутренние факторы. К первым относят - общее замедление мировой экономики и опасность применения к России дополнительных санкций, в связи с растущей напряженностью в мире. Указывается на отрицательное действие торговых войн ведущих мировых держав. Например, между Китаем и США, что сказывается на темпах развития экономики всего мира.

Все названное приводит к сокращению прямых иностранных инвестиций в экономику России. По подсчетам Всемирного банка за последние три года они упали более чем в два раза и теперь сосредоточены в основном в секторе добычи полезных ископаемых (61,5%).

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Среди внутренних факторов негативно воздействующих на российскую экономику указана медленная диверсификация российского экспорта, который по-прежнему более чем наполовину зависим от экспорта углеводородов. В связи с этим, в докладе обращается внимание, что также от мировых цен на нефть зависят инвестиций в российские проекты из средств Фонда национального благосостояния.

Кроме того, отрицательное воздействие на рост ВВП России оказывает низкий уровень накоплений в негосударственных пенсионных фондах, что сокращает объемы долгосрочных инвестиций в российскую экономику, считаю во Всемирном банке.

Также в докладе указывается, что до 2027 года в России может продлиться неприятная тенденция сокращения рабочей силы. Авторы отмечают снижение доли экономически активной части населения в нашей стране, и сокращение численности рабочей силы, что связывают с естественным старением населения страны.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ)
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