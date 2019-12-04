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04.12.2019 13:18
Рубрика: Власть

За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон, вводящий крупные штрафы за несоблюдение антитеррористических мер по защите объектов.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

За нарушение требований в этой сфере штрафы для физических лиц составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если речь идет о религиозной организации, то штрафы для юрлиц будут меньше - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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На данный момент требования к антитеррористической защищенности уже действуют, но ответственность за их несоблюдение не установлена, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Требования определяет правительство РФ, они дифференцированы для различных категорий объектов с учетом потенциальной опасности. В то же время специфика деятельности религиозных объектов не всегда дает возможность для соблюдения полного комплекса мероприятий. И все же предусмотреть меры по их защите от угрозы терроризма очень важно, поскольку в таких местах обычно собирается большое количество людей, отметил Павел Крашенинников.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, касающихся религиозных организаций, для которых предусмотрен срок вступления с 1 мая 2020 года.

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