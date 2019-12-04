Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила она сама в своем Telegram-канале.

"Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял", - написала она.

Скабеева отметила, что он приятный в общении и добавила, что подробности можно узнать в программе "60 минут".

9 декабря в Париже пройдет саммит глав государств "нормандской четверки" при участии президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.