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04.12.2019 20:18
Рубрика: В мире

Зеленский ответил на звонок Скабеевой

Фото: Александр Алексеев/ РИА Новости. Фото: Александр Алексеев/ РИА Новости.
Фото: Александр Алексеев/ РИА Новости.

Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила она сама в своем Telegram-канале.

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"Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял", - написала она.

Скабеева отметила, что он приятный в общении и добавила, что подробности можно узнать в программе "60 минут".

9 декабря в Париже пройдет саммит глав государств "нормандской четверки" при участии президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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