Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 390-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5711; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7027; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4362; 2016, N 5, ст. 559; N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 53, ст. 8484; 2019, N 22, ст. 2672) следующие изменения:

1) пункт 1 части 41 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;";

2) в статье 110:

а) часть 6 после слов "о выборе способа управления многоквартирным домом жилищным кооперативом" дополнить словами "и уведомление о начале осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом";

б) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. В случае заключения жилищным кооперативом договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией жилищным кооперативом в течение пяти рабочих дней со дня заключения указанного договора представляются в орган государственного жилищного надзора сведения о заключении указанного договора в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

62. В случае прекращения или расторжения договора управления многоквартирным домом, заключенного между жилищным кооперативом и управляющей организацией, жилищным кооперативом в течение пяти рабочих дней со дня прекращения или расторжения указанного договора представляются в орган государственного жилищного надзора сведения о заключении договора управления многоквартирным домом с другой управляющей организацией или уведомление о начале осуществления жилищным кооперативом деятельности по управлению многоквартирным домом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.";

3) в статье 135:

а) часть 7 после слов "о выборе способа управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья" дополнить словами "и уведомление о начале осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом";

б) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. В случае заключения товариществом собственников жилья договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией товариществом собственников жилья в течение пяти рабочих дней со дня заключения указанного договора представляются в орган государственного жилищного надзора сведения о заключении указанного договора в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

72. В случае прекращения или расторжения договора управления многоквартирным домом, заключенного между товариществом собственников жилья и управляющей организацией, товариществом собственников жилья в течение пяти рабочих дней со дня прекращения или расторжения указанного договора представляются в орган государственного жилищного надзора сведения о заключении договора управления многоквартирным домом с другой управляющей организацией или уведомление о начале осуществления товариществом собственников жилья деятельности по управлению многоквартирным домом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.".

Президент Российской Федерации В. Путин