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5 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 425-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"

Дата подписания 2 декабря 2019 г.
Опубликован 5 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 июля 2020 г.

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2004, N 52, ст. 5275; 2007, N 44, ст. 5282) изменение, дополнив ее пунктом 41 следующего содержания:

"41. При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин