Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии"

Принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420; N 24, ст. 3416; 2019, N 27, ст. 3535) следующие изменения:

1) абзац тридцать второй статьи 1 дополнить словами "и (или) религиозных организаций, входящих в их структуру";

2) часть двадцать третью статьи 5 после слов "централизованных религиозных организаций" дополнить словами "и (или) религиозных организаций, входящих в их структуру".

Президент Российской Федерации В. Путин