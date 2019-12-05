Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 30, ст. 4257; 2015, N 1, ст. 53; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; 2016, N 27, ст. 4160, 4238, 4246; 2018, N 32, ст. 5110; N 53, ст. 8423; 2019, N 10, ст. 887; N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 9 после слова "(модулей)," дополнить словом "практики,";

б) пункт 10 после слова "(модулей)," дополнить словом "практики,";

в) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24) практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы;";

2) в пункте 10 части 1 статьи 8 слово "рекомендованных" заменить словом "допущенных";

3) в пункте 2 части 3 статьи 11 слова "и иным" исключить;

4) в статье 13:

а) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической подготовки.

7. Практическая подготовка может быть организована:

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной организации, предназначенном для проведения практической подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей образовательную деятельность.";

б) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Положение о практической подготовке обучающихся и примерная форма договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

5) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора, который заключается между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются основные характеристики образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора.

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

4. Использование имущества государственных и муниципальных организаций организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации образовательных программ.";

6) в статье 18:

а) в пункте 1 части 4 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных";

б) в части 5 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных", после слов "организациями, осуществляющими образовательную деятельность," дополнить словами "утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и";

в) в части 6 слово "рекомендуемых" заменить словом "допущенных", после слов "по результатам экспертизы" дополнить словами ", которая проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования";

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая порядок и сроки проведения экспертизы учебников, критерии ее проведения и правила их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении экспертизы учебников, права и обязанности экспертов, порядок отбора экспертов для проведения экспертизы учебников, формы и срок действия экспертных заключений, порядок и основания исключения учебников из указанного федерального перечня), а также предельный срок использования учебников, исключенных из указанного федерального перечня, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

7) часть 3 статьи 27 признать утратившей силу;

8) в статье 28:

а) в пункте 9 части 3 слово "рекомендованных" заменить словом "допущенных";

б) пункт 2 части 6 после слов "безопасные условия обучения," дополнить словами "в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия";

в) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.";

9) в пункте 1 части 2 статьи 29:

а) в подпункте "а" слова "об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов" заменить словами "об учредителе, учредителях образовательной организации, о представительствах и филиалах образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов";

б) дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:

"г1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;";

в) дополнить подпунктом "з1" следующего содержания:

"з1) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;";

10) в пункте 7 части 1 статьи 34 слова "в установленном ею порядке" заменить словами "в установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, порядке";

11) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"5. Должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной образовательной организации, филиала государственной или муниципальной образовательной организации, за исключением филиала, в котором организуется осуществление образовательной деятельности исключительно в форме практической подготовки обучающихся, не могут исполняться по совместительству. Должностные обязанности руководителя филиала государственной или муниципальной образовательной организации, в котором осуществляется образовательная деятельность исключительно в форме практической подготовки обучающихся, могут исполняться по совместительству лицами, являющимися работниками данных государственной или муниципальной образовательной организации или организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.";

12) в части 2 статьи 72:

а) в пункте 4 слова ", в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования" исключить;

б) в пункте 5 слова ", в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования" исключить;

13) в статье 91:

а) в части 4 второе предложение дополнить словами ", мест осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации";

б) часть 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым при проведении практической подготовки обучающихся.";

14) пункт 9 части 29 статьи 92 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) образовательной деятельности по образовательным программам, реализуемым посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ;

д) образовательной деятельности, организуемой в форме практической подготовки обучающихся;";

15) часть 3 статьи 97 после слов "и динамикой изменений его результатов," дополнить словами "в том числе в рамках оценки качества образования,";

16) часть 2 статьи 99 после слов "с учетом форм обучения," дополнить словами "включая практическую подготовку обучающихся,".

Статья 2

Внести в статью 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4350; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 24, ст. 3402; N 53, ст. 8498) следующие изменения:

1) часть 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.";

2) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Заключение договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с научными организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.".

Статья 3

В части 6 статьи 2 Федерального закона от 10 ноября 2009 года N 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2013, N 27, ст. 3477) слово "дважды" исключить.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 2 и 6, подпункт "а" пункта 8 статьи 1, статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Установить, что учебники из числа учебников, входящих на день вступления в силу настоящего Федерального закона в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, без проведения экспертизы на срок, соответствующий сроку действия экспертных заключений, установленному порядком формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Президент Российской Федерации В. Путин