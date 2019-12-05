Академик Анзор Хубутия провел в Склифе 1500-ю трансплантацию почки

Трансплантация органов давно перестала быть достоянием лишь столичных клиник. Стала частью практической медицинской помощи. Но не перестала быть ее высшим пилотажем. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пересадка органов началась в 2000 году. Тогда бригада медиков под руководством Алексея Чжао провела трансплантацию печени. Теперь в Склифе пересаживаются практически все жизненно важные органы: сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа, тонкая кишка... Причем это не единичные пересадки. Скажем, три недели назад академик РАН Анзор Хубутия провел 1500-ю пересадку почки. Почему пишем об этом только сейчас? Да потому что есть у меня такое правило: не торопиться с сообщениями, когда они касается жизни, здоровья человека.

Да, признаюсь, жду отдаленных результатов. И вот теперь, когда прооперированный больной выписан домой, нормально себя чувствует, когда, попросту говоря, ведет обычный образ жизни... С его согласия сегодня публикуем фотографию, сделанную в первые сутки после операции, на которой он вместе с Анзором Шалвовичем. А о подробностях 1500-го говорим с академиком Хубутией.

Анзор Шалвович, откуда спасенный вами пациент? С каким диагнозом он поступил? Или, попросту говоря, давайте подробности.

Анзор Хубутия: Мой 1500-й пациент - московский водитель, ему 48 лет. Многие годы он страдал гломерулонефритом. Это хроническое воспаление почек, которое ведет к почечной недостаточности. То есть человек фактически остается без работающих почек. И если такого пациента не прооперировать, то есть не провести пересадку донорской почки, то он на всю жизнь будет привязан к гемодиализу. Фактически три раза в неделю он вынужден по шесть - восемь часов в сутки находиться на аппарате "искусственная почка". Не лучшее качество жизни. Тем более если человек молод. У него впереди должна быть жизнь, а не существование. Вот и наш пациент уже был привязан к гемодиализу. И одна из московских поликлиник, наблюдающая за его состоянием, направила его к нам на консультацию и решение вопроса о трансплантации почки. Мы проконсультировали пациента. Поняли, что трансплантация возможна. И пациент, как положено, был внесен в "лист ожидания".

Долго он был в этом листе? Донор объявился быстро?

Анзор Хубутия: Среднее ожидание донора непредсказуемо. Случается, что последний в "листе ожидания" быстрее попадает на операционный стол, чем тот, который лист возглавляет. Наш 1500-й оказался где-то посередине. И ни он, ни я не знали, что он будет как бы юбиляром - полуторатысячным. Оперировало, как всегда, наше трио: кроме меня Алексей Валерьевич Пинчук и Роман Васильевич Сторожев. Операция длилась около трех часов. Никаких неожиданностей не было ни во время самой операции, ни в послеоперационный период. Через неделю наш пациент был выписан из стационара под наблюдение поликлиники и наше, конечно, тоже. И мы знаем, что он сейчас готовится к выходу на работу.

Нуждающихся в пересадке органов, в частности почки, в нашей стране больше, чем возможности в ее оказании? Или я не права?

Анзор Хубутия: Абсолютно правы. К сожалению, несмотря на то что в нашей стране трансплантология развивается весьма успешно, полностью удовлетворить потребность в пересадке органов пока невозможно. И это не только особенность нашей страны - всего мира. Причин тому много. Назову две главные. Это проблема донорских органов. И - не удивляйтесь - вторая это то, что население не всегда в курсе возможностей современной медицины. Что греха таить! К сожалению, в нашей стране население больше осведомлено о всяких "страшилках", связанных с пересадкой, но мало знает о возможностях нашей отрасли медицины. Приведу пример. В США практически разные органы пересаживают в десять раз чаще, чем в нашей стране. По простой причине - там принято просвещать население о возможностях трансплантологии. И ни в коем случае не спекулировать о неких злоупотреблениях в этой области. Тем более что в нашей стране о злоупотреблениях и речи нет. А сенсационное нагнетание "страшилок", особенно по телевидению, увы, существует.

Но на каждый роток не накинешь платок.

Анзор Хубутия: Не накинешь. И все-таки, как и все хирурги, я просто не могу не быть оптимистом. Потому надеюсь, что наша повседневная практика приведет к пониманию: пересадка органов для очень многих - единственный и проверенный практикой путь к спасению, возвращению к нормальной жизни. Путь, который все меньше ограничен возрастом. Пересаживают почки девятимесячным детям. А у меня был восьмидесятилетний пациент, которому я пересадил почку. И мой восьмидесятилетний пациент не единственный! Такие примеры можно множить. То есть трансплантологии практически все возрасты покорны.

Задам свой обычный, не совсем приятный вопрос. Пересадка той же почки стоит примерно 800 тысяч рублей. Ваш 1500-й платил за спасение сам? Или?.. Если честно, знаю, вы скажете, что пациенты не платят. Но я же Фома неверующий: всегда не выкладывают? Ту же очередь в "листе ожидания" за свои кровные можно обойти? Или заплатить за то, чтобы пересадку проводили именно в вашем центре, именно силами вашей бригады? Пациент имеет право выбора?

Анзор Хубутия: Сама операция и лечение пациента в стационаре, как и во всем цивилизованном мире, идет за счет государства. Но, увы, даже в нашей семье медиков не исключены уроды. Но расчет не на них. Ни за какие деньги нормальный, уважающий себя врач такого не позволит. А против очереди в "листе ожидания" бессильны любые деньги, потому как компьютер, который выбирает совместимость донора с реципиентом, купить невозможно. Платная пересадка органов - уголовно наказуемое преступление в нашей стране.

Пересадка органов для многих - единственный и проверенный практикой путь к спасению

Вот вы сказали о компьютере. Не боитесь, что через какое-то время вас, Анзор Шалвович, заменит некий робот и станете вы безработным? Или вы, как оптимист, страха не ведаете?

Анзор Хубутия: Я думаю, в моем возрасте мне бояться нечего. Такого робота просто не успеют изобрести. К тому же профессионализм не пропьешь. А вот молодым нашествия искусственного интеллекта опасаться не мешает. Несмотря на весь мой оптимизм.