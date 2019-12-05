Александр Кушнир представит юбилейное издание своей книги о роке 70-80-х

Нынешний год - пора возрождения интереса к книгам о музыке. Одна из самых знаковых для понимания ее истории - "100 магнитоальбомов советского рока" Александра Кушнира. А на презентацию ее юбилейного издания, которая состоится во время выставки Non/Fiction в Москве 8 декабря, приглашены многие звезды тех лет: Алексей Романов из "Воскресения", Александр Кутиков и Евгений Маргулис из "Машины времени", Александр Липницкий из "Звуков Му", другие.

Накануне этого события Александр Кушнир ответил на вопросы обозревателя "РГ".

Раннюю историю русского рока вы точно и увлекательно вместили в 100 альбомов. Все ли артисты захотели вспоминать о сложностях тех лет: запретах, безденежьи, дефиците хороших гитар и студий? Борис Гребенщиков, например, рассказывал мне, что в те годы он "жил на то, что сдавал бутылки"?

Александр Кушнир: Вначале, после тщательного изучения рок-архивов и прослушивания тысячи альбомов у меня появился черновой вариант "списка 100". А журналисты, музыканты и заядлые меломаны, по-настоящему разбирающиеся в рок-музыке, предлагали мне свои варианты топ-100. После этого и началась работа: сотни кассет и записанных на них интервью. А одной из первых была беседа с Вячеславом Бутусовым. Она состоялась в гостинице перед очередным концертом "Наутилуса Помпилиуса" в Москве. Вид у Славы был традиционно невеселый, но о записях старых альбомов он рассказывал вдохновенно и с энтузиазмом. Рискну предположить, что воспоминания молодости согревали его значительно сильнее, чем мысли об очередном клубном выступлении.

Вскоре моим собеседником стал и БГ. Он довольно долго и не без интереса изучал список "100 магнитоальбомов". А потом наговорил на диктофон чуть ли не всю вторую часть будущей "Правдивой автобиографии "Аквариума". Порой его ответы опережали мои… Не только он, но и как в последствие выяснилось и Костя Кинчев, Сергей Курехин, Олег Скиба, Сергей Жариков, Василий Шумов, да и другие - обладали превосходной памятью и оказались прирожденными рассказчиками…

К сожалению, встретиться удалось не со всеми. Оставим за пределами книги подробности переговоров с менеджерами преуспевающих ныне рок-групп, которые предлагали делать интервью с артистами при помощи факса. А затворнический образ жизни Петра Мамонова или некоординируемость Жанны Агузаровой сделали наше общение невозможным... Дальше было еще неприятнее: ради первого издания книги мне пришлось продать свою коллекцию компакт-дисков. Да и ежемесячно приходилось оплачивать огромные счета за телефон, ездить в другие города... Но о содеянном я не жалею (улыбается). Хотя некоторых тех, коллекционных дисков, до сих пор не смог найти…

Нет ли теперь желания написать и книгу "100 альбомов русского рока"?

Александр Кушнир: Мне искренне кажется, что я создал канон, и продолжать эту тему в дальнейшем уже не так интересно. Поэтому следующими героями моих книг стали Курехин и Кормильцев, сейчас в разгаре работа над биографией Майка Науменко с условным названием "Бегство из зоопарка". Было приятно осознавать, что в чем-то книга "100 магнитоальбомов советского рока" опередила время. Ведь после ее выхода были переизданы на компакт-дисках многие кустарные магнитоальбомы, долгое время обитавшие преимущественно на полках у коллекционеров. Это касалось как раритетов, так и культовых альбомов "Зоопарка", "Аквариума", "Воскресения", "Телевизора", "ДДТ", "Странных игр", "Ноля", "ДК", "Гражданской обороны", "Звуков Му" и Александра Башлачева.

Как вы считаете, раньше музыканты были дружнее, чем теперь, или нет? И у кого из артистов еще осталось много достойных, но до сих пор не опубликованных записей?

Александр Кушнир: В эпоху интернета возможности общаться стало, казалось бы, больше. Но разобщенность чувствуется сильнее. Раньше были ночные посиделки на кухнях, а теперь - лайки и комменты в соцсетях. Когда стало технически возможно оцифровывать собственные записи, выяснилось, что многие из них утеряны. Вообще, словосочетание "хозяйственный рок-музыкант" противоречит конституции рок-музыки. Записи хранятся преимущественно у коллекционеров - это Сергей Фирсов и Сергей Чубраев в Питере, Женя Гапеев в Москве, Саша Агеев в Америке, Михаил Друченко в Киеве. Отдельно отмечу деятельность звукозаписывающей компании "Выход", которая нашла, отреставрировала и выпустила десятки неизвестных записей "Аквариума", "Зоопарка", Сергея Курехина.

Что будет самым важным на презентации книги для вас самого?

Александр Кушнир: То, что многие корифеи рока поделятся воспоминаниями о той прекрасной эпохе и перебросят незримый мостик в актуальные проблемы современного рок-н-ролла. Пригласил я и артистов, которые в последние семь-восемь лет выступали в финальных концертах всероссийского рок-фестиваля "Индюшата". Приятно, что некоторые из них приедут в Гостиный двор из Саратова, Калининграда и Питера.