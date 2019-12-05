Американцы выступили против повышенных взносов США в бюджет НАТО

Всего 35 процентов американцев согласны, чтобы Соединенные Штаты давали НАТО больше денег, чем любая другая страна. Таковы результаты опроса, который проводился 2-3 декабря. Свое мнение высказали примерно 1000 человек, отмечает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что все входящие в Североатлантический альянс государства должны делать одинаковые взносы.

Огромное значение при этом имеют непрямые затраты, а именно - какую долю своего валового внутреннего продукта (ВВП) члены альянса тратят на оборону.

Например, военные расходы США составляют 3,4 процента ВВП (или 700 миллиардов долларов в год). И пока всего 8 стран из 29 готовы потратить больше на оборону.