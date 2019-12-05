Новости

В Подмосковье задержан бывший замминистра транспорта 23:25
Бойкова - Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при 23:12
В Гидрометцентре опровергли данные о 40-градусных морозах на Новый год 23:07
Трамп раскритиковал страны-члены НАТО за слишком маленькие взносы 22:35
Ученые: краска для волос увеличивает риск рака молочной железы 22:11
Лавров подписал с главой МИД Андорры соглашение об отмене визового режима 22:03
Число жертв пожара в Одесском колледже возросло до двух человек 21:49
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи 21:37
Журнал Time поместил Зеленского на обложку 21:32
Историка Соколова отправили из "Бутырки" на психиатрическую экспертизу 21:30
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий 21:07
В Москве отметили под звуки жуаня семилетие Китайского культурного центра 21:03
На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь 20:51
Путин рассказал о реакции мировых лидеров на его предложение по ракетам 20:50
Запрет на поездки в РФ по паспортам Украины не снизит турпоток в Крым 20:40
В Москве Lada сбила женщину с детьми 20:15
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака" 20:11
В Петербурге движение на ветке метро закрыли из-за упавшего пассажира 20:09
МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности 20:03
Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года 19:50
Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже 19:42
Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче "Арсенал" - "Локомотив" 19:38
В Совфеде оценили украинский план "Б" по Донбассу 19:30
В Госдуме прокомментировали новые санкции США 19:30
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3 19:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
05.12.2019 23:10
Рубрика: В мире

Пули к годовщине

Американский военный расстрелял двух коллег на гавайской базе Перл-Харбор
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8034)
Служащий ВМС США расстрелял трех человек на одной из верфей базы Перл-Харбор, расположенной на Гавайских островах. Официальный представитель этого военного объекта Роберт Чадвик рассказал, что открывший огонь моряк окончил жизнь самоубийством.

Выстрелы прогремели на объекте, расположенном неподалеку от местного административного центра - города Гонолулу. Нападавший - моряк, который нес службу на корабле USS Columbia, ранил троих гражданских лиц, которые выполняли работы по контракту с министерством обороны США. Двое из них скончались, а третий госпитализирован. Следователи идентифицировали нападавшего, но, как сообщает Hawaii News Now, о его мотивах пока ничего не известно.

Фото: iStock
В США арестовали планировавшего расстрелять одноклассников школьника

Американская пресса отмечает, что ЧП произошло всего за три дня до 78-й годовщины нападения Японии на военную базу Перл-Харбор в 1941 году, после чего США вступили во Вторую мировую войну.

Между тем в США проблема массовых расстрелов на военных базах в последние годы не менее актуальна, чем на городских улицах, где такие акты насилия давно не вызывают удивления. Новости о выстрелах по сослуживцам на объектах Пентагона появляются в прессе практически ежегодно, а иногда и по несколько раз в год.

Один из самых резонансных случаев произошел в 2009 году на военной базе Форт-Худ в штате Техас. Тогда из-за стрельбы в медсанчасти 13 человек погибли и 32 получили пулевые ранения. Стрелок позже объяснил в суде, что сделал это из-за несогласия с военной кампанией США в Афганистане. На этой же базе военнослужащий во время перебранки застрелил командира в 2008 году, а в 2014 году ветеран войны в Ираке убил трех сослуживцев и ранил еще 16 после того, как ему отказали в отпуске по семейным обстоятельствам. В сентябре 2013 года бывший сотрудник компании-подрядчика Пентагона открыл огонь на объекте ВМС США в Вашингтоне. Жертвами темнокожего Аарона Алексиса, который за несколько дней до этого поругался с коллегами, стали 12 человек, а самого стрелка ликвидировал полицейский.

Одной из причин таких инцидентов являются психологические травмы от участия в боевых действиях

Военный аналитический ресурс Elite Daily указывал, что одной из причин все большего числа таких инцидентов на военных базах являются психологические травмы от участия в боевых действиях, а также несогласие с военными интервенциями США. Кроме того, нередко выяснялось, что у служащего, открывавшего огонь, ранее фиксировались психологические отклонения.

В мире США Массовые убийства в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Путин: Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3
Оператор "Северного потока-2" ускорил работы по прокладке трубы
МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
ГИБДД откажется от балльной оценки экзамена на права