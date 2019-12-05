Служащий ВМС США расстрелял трех человек на одной из верфей базы Перл-Харбор, расположенной на Гавайских островах. Официальный представитель этого военного объекта Роберт Чадвик рассказал, что открывший огонь моряк окончил жизнь самоубийством.

Выстрелы прогремели на объекте, расположенном неподалеку от местного административного центра - города Гонолулу. Нападавший - моряк, который нес службу на корабле USS Columbia, ранил троих гражданских лиц, которые выполняли работы по контракту с министерством обороны США. Двое из них скончались, а третий госпитализирован. Следователи идентифицировали нападавшего, но, как сообщает Hawaii News Now, о его мотивах пока ничего не известно.

Американская пресса отмечает, что ЧП произошло всего за три дня до 78-й годовщины нападения Японии на военную базу Перл-Харбор в 1941 году, после чего США вступили во Вторую мировую войну.

Между тем в США проблема массовых расстрелов на военных базах в последние годы не менее актуальна, чем на городских улицах, где такие акты насилия давно не вызывают удивления. Новости о выстрелах по сослуживцам на объектах Пентагона появляются в прессе практически ежегодно, а иногда и по несколько раз в год.

Один из самых резонансных случаев произошел в 2009 году на военной базе Форт-Худ в штате Техас. Тогда из-за стрельбы в медсанчасти 13 человек погибли и 32 получили пулевые ранения. Стрелок позже объяснил в суде, что сделал это из-за несогласия с военной кампанией США в Афганистане. На этой же базе военнослужащий во время перебранки застрелил командира в 2008 году, а в 2014 году ветеран войны в Ираке убил трех сослуживцев и ранил еще 16 после того, как ему отказали в отпуске по семейным обстоятельствам. В сентябре 2013 года бывший сотрудник компании-подрядчика Пентагона открыл огонь на объекте ВМС США в Вашингтоне. Жертвами темнокожего Аарона Алексиса, который за несколько дней до этого поругался с коллегами, стали 12 человек, а самого стрелка ликвидировал полицейский.

Одной из причин таких инцидентов являются психологические травмы от участия в боевых действиях

Военный аналитический ресурс Elite Daily указывал, что одной из причин все большего числа таких инцидентов на военных базах являются психологические травмы от участия в боевых действиях, а также несогласие с военными интервенциями США. Кроме того, нередко выяснялось, что у служащего, открывавшего огонь, ранее фиксировались психологические отклонения.