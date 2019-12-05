Арестованным матерям и беременным улучшат условия содержания в СИЗО

Законопроект внесли сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Предлагается установить санитарную норму не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью. Кроме того, беременных женщин и матерей с детьми будут содержать отдельно от остальных.

Принятие законопроекта призвано способствовать улучшению условий указанных категорий в местах содержания под стражей, указали авторы.

Председатель комитета Василий Пискарев пояснил, что в настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых. Однако дети к таковым не относятся. В результате пробел в законодательстве ухудшает условия содержания матерей с детьми.

Предлагаемая мера - гуманная, в первую очередь по отношению к детям, подчеркнул парламентарий.

- Улучшение условий содержания для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от основного контингента должны также способствовать их исправлению, - уверен он.