Аудиопротоколы судебных заседаний сохранят в специальном облаке

Совет судей России утвердил концепцию информационной политики судебной системы на ближайшие десять лет. Одна из новаций: предлагается создать единую облачную сеть для хранения аудиопротоколов судебных заседаний.

"Облачное хранение аудиопротоколов не только позволит уйти от их копирования на электронные носители и приобщения к материалам дела, но и предоставит участникам процесса возможность ознакомиться с аудиопротоколом независимо от своего места нахождения", подчеркивается в документе.

Если говорить простым языком, облачные технологии - это некое виртуальное хранилище информации. Значит, запись из зала суда будет не записываться на флешку, а уходить сразу на специальный сервер судебной системы. Тот, кто имеет право послушать голоса на процессе, в любой момент сможет включить запись.

"Развитие цифровых и информационных технологий открывает новые возможности для работы с большим объемом информации, - говорится в документе. - Оптимальным на сегодняшний день вариантом решения данного вопроса является ее облачное хранение на специальных серверах".

Естественно, подобные серверы должны быть защищены, чтобы информация не пропала, не попала к посторонним. Разработчики концепции уверены: облачные решения обеспечивают повышенную безопасность данных. Это и возможность иметь резервные копии баз данных, и возможность дистанционного удаления данных с похищенных устройств. Кроме того , информация недоступна для посторонних, поскольку данные при загрузке в облако шифруются.

Сегодня для фиксирования хода судебного заседания на аудио используются электронные носители информации: диски, дискеты, флеш-карты, которые приобщаются к материалам дела. Естественно, на каждое дело нужен свой отдельный электронный носитель. Облачные технологии избавят суды от необходимости подшивать казенные флешки к делам.

Напомним, с 1 сентября вступили в силу нормы, вводящие обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний.

В целом концепция направлена на более широкое информирование граждан о работе судов. Планируется создать единую центральную пресс-службу судебной системы. Судам рекомендуется шире идти в онлайн, в том числе создавать каналы на YouTube.

На базе региональных судов предлагается открывать информационно-образовательные центры для проведения различных мероприятий по продвижению правовой информации.

На федеральном и региональном уровнях предлагается создать официальное сетевое интернет-издание судебной системы страны. Естественно, не должны быть забыты и старые добрые печатные СМИ. Главная задача: шире доносить до людей достоверную информацию о судебной системе, сложившейся правовой практике и т.п.