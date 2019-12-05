Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 16, ст. 1796; N 30, ст. 3613; 2000, N 26, ст. 2730; 2001, N 11, ст. 1002; 2009, N 39, ст. 4537; 2011, N 7, ст. 901; 2013, N 14, ст. 1645; 2017, N 1, ст. 44) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью шестой следующего содержания:

"При осуществлении охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в целях защиты жизни и здоровья граждан, работников уголовно-исполнительной системы, осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, от противоправных действий допускается пресечение нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над исправительными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования, посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия решения о пресечении указанных противоправных действий, а также перечень должностных лиц уголовно-исполнительной системы, уполномоченных на принятие такого решения, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.";

2) в статье 30:

а) часть первую дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над исправительными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования, в целях, предусмотренных частью шестой статьи 12 настоящего Закона.";

б) часть вторую дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным судам - в случаях, предусмотренных пунктом 13 части первой настоящей статьи.";

3) часть первую статьи 312 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над учреждениями, исполняющими наказания, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы, прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования, в целях, предусмотренных частью шестой статьи 12 настоящего Закона, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве над указанными учреждениями невозможно.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; 2003, N 2, ст. 156; N 27, ст. 2700; 2006, N 17, ст. 1779; N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6235; 2010, N 31, ст. 4207; 2011, N 29, ст. 4282; N 50, ст. 7366; 2013, N 19, ст. 2324; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6689; 2014, N 19, ст. 2335; 2016, N 1, ст. 88; 2018, N 11, ст. 1591) следующие изменения:

1) часть первую статьи 13 дополнить пунктом "з3" следующего содержания:

"з3) пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий, а также в случаях, указанных в статьях 143 и 145 настоящего Федерального закона. Такое пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных лиц органов федеральной службы безопасности, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;";

2) часть третью статьи 143 дополнить пунктом "д" следующего содержания:

"д) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом "з3" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона.";

3) часть первую статьи 145 дополнить пунктом "л" следующего содержания:

"л) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом "з3" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Статью 6 Федерального закона от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 143; 2011, N 50, ст. 7366; 2016, N 28, ст. 4558; 2018, N 11, ст. 1591) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Служба внешней разведки Российской Федерации вправе пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве над территориями ее объектов в целях защиты своих сил, средств и информации от противоправных действий и угроз. Такое пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных лиц Службы внешней разведки Российской Федерации, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем Службы внешней разведки Российской Федерации.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2594; 2011, N 50, ст. 7366; 2017, N 27, ст. 3945; 2018, N 11, ст. 1591) следующие изменения:

1) статью 15 дополнить подпунктом 104 следующего содержания:

"104) пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов.

Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных лиц органов государственной охраны, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны;";

2) абзац седьмой пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"6) необходимости пресечь движение транспортного средства или иного объекта в целях, предусмотренных подпунктом 104 статьи 15 настоящего Федерального закона.";

3) подпункт 1 пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"1) для пресечения движения транспортного средства или иного объекта в целях, предусмотренных подпунктом 104 статьи 15 настоящего Федерального закона, если иными средствами прекратить их движение не представляется возможным;".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; 2013, N 14, ст. 1645; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566; N 42, ст. 5615; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26; N 11, ст. 1591; N 32, ст. 5076; 2019, N 42, ст. 5802) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 40 следующего содержания:

"40) пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан над местом проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Такое пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

2) в статье 21:

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 40 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона.";

б) часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным судам - в случаях, предусмотренных пунктом 12 части 1 настоящей статьи.";

3) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 40 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4159; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 11, ст. 1575; N 42, ст. 6378) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты жизни и здоровья граждан и (или) военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, территорий (акваторий) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, собственных объектов войск национальной гвардии, над местами выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач. Такое пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов. Порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях, а также перечень должностных лиц войск национальной гвардии, уполномоченных на принятие такого решения, определяется руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти.";

2) в статье 20:

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 33 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.";

б) часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным судам - в случаях, предусмотренных пунктом 12 части 1 настоящей статьи.";

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 33 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.";

4) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 33 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.".

Президент Российской Федерации

В. Путин