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05.12.2019 00:03
Рубрика: Спорт

Мартен опять в огне

Фуркад одержал победу на этапе в Эстерсунде
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучший из россиян Матвей Елисеев показал восьмой результат.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Прошлый сезон для многолетнего лидера мирового биатлона Фуркада получился провальным. 14 личных гонок подряд Мартен не мог подняться на пьедестал. Квинтэссенцией происходившего с французом стали два последних старта на первенстве планеты в Эстерсунде, на которых семикратный победитель Кубка мира показал 39-й и 25-й результаты.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Биатлонист Матвей Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Начало этого сезона продолжило серию без подиумов (5-е место в спринте), но в индивидуальной гонке возвращение великого биатлониста состоялось окончательно. Мартен показал абсолютно лучшую скорость и был почти безупречен на огневых рубежах, допустив лишь одну осечку. Что, впрочем, не помешало ему опередить партнеров по сборной, оккупировавших пьедестал. Симон Дестье, также промахнувшийся однажды, стал вторым, а Кантен Фийон Майе даже с тремя незакрытыми мишенями умудрился завоевать "бронзу". Четвертое место, к слову, у еще одного француза, Эмильена Жаклина.

О неподдельных эмоциях Фуркада можно было судить по его торжествующим взмахам руками и довольной улыбке на финише, от которых многие успели отвыкнуть.

- Я вновь чувствую режим тигра. Эта победа - одно из главных достижений в моей карьере, потому что прежние давались мне достаточно естественно. Мне наконец удалось вернуть уверенность, которая была в позапрошлом сезоне. Я невероятно счастлив, - признался триумфатор в эфире "Матч ТВ".

Что касается россиян, лучшим, как и в спринте, у наших оказался Матвей Елисеев (+2 минуты 54,6 секунды), допустивший один промах. Но скорость, которую показал россиянин, не позволила бы ему подняться на пьедестал даже в отсутствие отсечки. Девятый результат у Александра Логинова (2 промаха, +2:55,1), Евгений Гараничев стал 11-м (2 промаха,+3:16,4) , Антон Бабиков, единственный из наших, не промахнувшийся ни разу, - 14-м (3:37,9). 33-е место у Дмитрия Малышко (4 промаха, +5:59,1), Эдуард Латыпов показал 50-е время (5 промахов, +6:43,6), Никита Поршнев - 87-е (7 промахов, +10:06,8).

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020
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