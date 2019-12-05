Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Лучший из россиян Матвей Елисеев показал восьмой результат.

Прошлый сезон для многолетнего лидера мирового биатлона Фуркада получился провальным. 14 личных гонок подряд Мартен не мог подняться на пьедестал. Квинтэссенцией происходившего с французом стали два последних старта на первенстве планеты в Эстерсунде, на которых семикратный победитель Кубка мира показал 39-й и 25-й результаты.

Начало этого сезона продолжило серию без подиумов (5-е место в спринте), но в индивидуальной гонке возвращение великого биатлониста состоялось окончательно. Мартен показал абсолютно лучшую скорость и был почти безупречен на огневых рубежах, допустив лишь одну осечку. Что, впрочем, не помешало ему опередить партнеров по сборной, оккупировавших пьедестал. Симон Дестье, также промахнувшийся однажды, стал вторым, а Кантен Фийон Майе даже с тремя незакрытыми мишенями умудрился завоевать "бронзу". Четвертое место, к слову, у еще одного француза, Эмильена Жаклина.

О неподдельных эмоциях Фуркада можно было судить по его торжествующим взмахам руками и довольной улыбке на финише, от которых многие успели отвыкнуть.

- Я вновь чувствую режим тигра. Эта победа - одно из главных достижений в моей карьере, потому что прежние давались мне достаточно естественно. Мне наконец удалось вернуть уверенность, которая была в позапрошлом сезоне. Я невероятно счастлив, - признался триумфатор в эфире "Матч ТВ".

Что касается россиян, лучшим, как и в спринте, у наших оказался Матвей Елисеев (+2 минуты 54,6 секунды), допустивший один промах. Но скорость, которую показал россиянин, не позволила бы ему подняться на пьедестал даже в отсутствие отсечки. Девятый результат у Александра Логинова (2 промаха, +2:55,1), Евгений Гараничев стал 11-м (2 промаха,+3:16,4) , Антон Бабиков, единственный из наших, не промахнувшийся ни разу, - 14-м (3:37,9). 33-е место у Дмитрия Малышко (4 промаха, +5:59,1), Эдуард Латыпов показал 50-е время (5 промахов, +6:43,6), Никита Поршнев - 87-е (7 промахов, +10:06,8).