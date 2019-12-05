Прошлый сезон для многолетнего лидера мирового биатлона Фуркада получился провальным. 14 личных гонок подряд Мартен не мог подняться на пьедестал. Квинтэссенцией происходившего с французом стали два последних старта на первенстве планеты в Эстерсунде, на которых семикратный победитель Кубка мира показал 39-й и 25-й результаты.
Начало этого сезона продолжило серию без подиумов (5-е место в спринте), но в индивидуальной гонке возвращение великого биатлониста состоялось окончательно. Мартен показал абсолютно лучшую скорость и был почти безупречен на огневых рубежах, допустив лишь одну осечку. Что, впрочем, не помешало ему опередить партнеров по сборной, оккупировавших пьедестал. Симон Дестье, также промахнувшийся однажды, стал вторым, а Кантен Фийон Майе даже с тремя незакрытыми мишенями умудрился завоевать "бронзу". Четвертое место, к слову, у еще одного француза, Эмильена Жаклина.
О неподдельных эмоциях Фуркада можно было судить по его торжествующим взмахам руками и довольной улыбке на финише, от которых многие успели отвыкнуть.
- Я вновь чувствую режим тигра. Эта победа - одно из главных достижений в моей карьере, потому что прежние давались мне достаточно естественно. Мне наконец удалось вернуть уверенность, которая была в позапрошлом сезоне. Я невероятно счастлив, - признался триумфатор в эфире "Матч ТВ".
Что касается россиян, лучшим, как и в спринте, у наших оказался Матвей Елисеев (+2 минуты 54,6 секунды), допустивший один промах. Но скорость, которую показал россиянин, не позволила бы ему подняться на пьедестал даже в отсутствие отсечки. Девятый результат у Александра Логинова (2 промаха, +2:55,1), Евгений Гараничев стал 11-м (2 промаха,+3:16,4) , Антон Бабиков, единственный из наших, не промахнувшийся ни разу, - 14-м (3:37,9). 33-е место у Дмитрия Малышко (4 промаха, +5:59,1), Эдуард Латыпов показал 50-е время (5 промахов, +6:43,6), Никита Поршнев - 87-е (7 промахов, +10:06,8).