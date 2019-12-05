Блокадную графику Александра Блэка представят на выставке в Минске

Более 100 работ прославленного мастера включено в экспозицию из собрания музея современной истории Союзного государства, уточняет агентство. На них тушью, белилами и акварелью в условиях холода, недоедания, непрерывных бомбежек и обстрелов запечатлены суровые будни блокадного Ленинграда.

Организаторы вернисажа пояснили, что большинство рисунков выполнены автором в выстуженных, освещенных коптилками комнатах в "серо-голубых тонах и грязно-охристых отливах ночного зарева над пылающим городом". А герои исторической панорамы - великий город и его жители, погибающие, но не сдающиеся.

Минувшая война для графика, по оценке его современников, не только подвиг, но и "трагедия жизни в нечеловеческих условиях". Но он всегда оставался абсолютно честен перед собой и историей. Наряду со стойкостью и мужеством, выполнением долга, Блэк показывает и примеры нравственного падения, предательства, жестокости.

Главное в его рисунках не хроника смерти среди безучастной природы, разруха, взрывы и пожары, а мужество преодоления кошмаров войны и беззаветная преданность своему городу, отмечают рецензенты вернисажа, приглашая минчан на его премьеру 12 декабря.

Не случайно, констатируют эксперты, графика ленинградского мастера (1907-1970) находится в одном ряду со стихами Ольги Берггольц, музыкой Дмитрия Шостаковича и другими художественными произведениями, созданными в дни героической блокады. Это дань памяти сопротивлению города на Неве и силе духа ленинградцев.

Вся жизнь Александра Блэка была связана с городом на Неве. Здесь он окончил Художественно-технический институт у известных мастеров Конашевича и Митрохина, работал на киностудии "Ленфильм", участвовал в создании таких исторических лент, как "Человек с ружьем", "Валерий Чкалов", "Перед судом истории". Оформлял художник и спектакли в Театре комедии, в оперной студии Ленинградской консерватории, Театре имени Ленсовета и Ленинградском кукольном театре.

Выставка, сообщает агентство, открывает цикл мероприятий Национального исторического музея, посвященных 75-летию Великой Победы, а посетить экспозицию можно будет по 22 декабря.