Бойкова - Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимает второе место после короткой программы в финале Гран-при, который стартовал в Турине.

Лидерами предсказуемо стали двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 77,50 балла. Но их выступление не было идеальным (партнерша не смогла сделать чистый выезд с выброса), так что оторваться от россиян не получилось. Бойкова - Козловский, которые в прошлом сезоне выиграли "бронзу" чемпионата Европы в Минске, отстают меньше, чем на один балл (76,65). Так что судьба медалей решится в произвольной программе.

Две другие российские пары также претендуют на пьедестал. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пока третьи (75,16) Анастасия Мишина и Александр Галлямов - четвертые (71,48).

Напомним, что путевку в Турин не смогли завоевать многолетние лидеры нашей сборной, призеры чемпионатов мира и победители финала Гран-при 2016 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с этого сезона тренируются в США у Марины Зуевой.