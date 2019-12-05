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05.12.2019 23:12
Рубрика: Спорт

Бойкова - Козловский стали вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Текст: Анна Козина

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимает второе место после короткой программы в финале Гран-при, который стартовал в Турине.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Лидерами предсказуемо стали двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 77,50 балла. Но их выступление не было идеальным (партнерша не смогла сделать чистый выезд с выброса), так что оторваться от россиян не получилось. Бойкова - Козловский, которые в прошлом сезоне выиграли "бронзу" чемпионата Европы в Минске, отстают меньше, чем на один балл (76,65). Так что судьба медалей решится в произвольной программе.

Фото: РИА Новости.
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Две другие российские пары также претендуют на пьедестал. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пока третьи (75,16) Анастасия Мишина и Александр Галлямов - четвертые (71,48).

Напомним, что путевку в Турин не смогли завоевать многолетние лидеры нашей сборной, призеры чемпионатов мира и победители финала Гран-при 2016 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые с этого сезона тренируются в США у Марины Зуевой.

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