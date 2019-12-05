Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7504) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 1 слова "в сумме 8 612 681 894,3 тыс. рублей, из них 8 568 594 926,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 8 692 508 213,1 тыс. рублей, из них 8 648 129 667,3 тыс. рублей", слова "в сумме 3 319 200 201,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 352 972 334,8 тыс. рублей", слова "в сумме 3 204 059,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 565 904,5 тыс. рублей";

б) в пункте 2 слова "в сумме 8 635 915 305,1 тыс. рублей, из них 8 568 594 926,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 8 716 534 673,0 тыс. рублей, из них 8 649 214 294,7 тыс. рублей";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 24 026 459,9 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 1 084 627,4 тыс. рублей и объем дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 22 941 832,5 тыс. рублей.";

2) в части 2 статьи 4 слова "в сумме 8 450 561 523,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 8 531 100 586,6 тыс. рублей";

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к Федеральному закону "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов")

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин