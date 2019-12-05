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05.12.2019 14:20
Рубрика: Власть

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж

Текст: Татьяна Замахина
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за рубеж на срок до пяти лет ради их собственной безопасности. Закон об этом приняла Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев. Депутат, который возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции, рассказал, чем вызвана необходимость уточнения этой нормы.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Причиной тому - "участившиеся случаи откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан".

Василий Пискарев напомнил, что были случаи задержания бывших сотрудников органов безопасности за рубежом и привлечения их к уголовной ответственности "исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах".

Глава комитета Госдумы в ответ на вопрос журналистов разъяснил, что ограничения на выезд за рубеж не будут распространены на всех сотрудников органов безопасности. Они затронут преимущественно тех, кто был осведомлен о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Порядок принятия решений об ограничении выезда будет установлен ФСБ России.

"От откровенно враждебных и провокационных действий со стороны ряда иностранных государств могут пострадать и страдают порой не только сами военнослужащие, но и члены их семей и дети", - подчеркнул, в свою очередь, член комитета по делам СНГ Артем Кавинов.

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