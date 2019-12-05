ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России раскрыл схему манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM. Об этом сообщатся на сайте регулятора.

Явно манипуляционные сделки проводились в период с 13.04.2018 по 13.06.2018 года Николаем Владимировичем Бычковым и юридическим лицом - нерезидентом Fengda Trading Ltd.

Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Бчков Н.В. систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом - компанией Fengda Trading Ltd", - говорится в сообщении ЦБ.

Схема была следующей:компанией Fengda Trading Ltd совершалась покупка или необеспеченная продажа определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам.

Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков Н.В., действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью.

По мнению ЦБ, такое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами. В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход в размере свыше 49 млн рублей.

Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки также направлены Банком России в правоохранительные органы.