Что делать, если коллектор требует чужой долг

Зачастую россиянам звонят из коллекторских агентств и требуют вернуть деньги, которые они брали. Что делать в этом случае и действительно ли придется возвращать чужой долг?

Как объяснил aif.ru первый заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров, не стоит бросать трубку при звонке коллектора, лучше предупредить его о записи разговора и выяснить все обстоятельства. Например, речь идет о долге, по которому вы выступили созаемщиком или поручителем.

Прежде всего, нужно узнать полное название коллекторского агентства, имя должника, подробности кредита, а также потребовать, что вам прислали документ, согласно которому вы обязаны заплатить.

Если ответственность за долг действительно есть, уточните его размер, срок погашения, возможность реструктуризации, чтобы получить более удобный график и сумму ежемесячного платежа.

В случае, если должника вы не знаете и ничем ему не обязаны, придется взять справку в банке или МФО справку о том, что вы не имеете никаких задолженностей и предъявить ее в офис коллекторов. После чего следует написать заявление с требованием исключить свой номер телефона из базы обзвона.