"Цифровой двойник" покажет, сколько жира в организме

Какой процент жира в организме пациента? Есть ли риски диабета и других болезней, связанных с обменом веществ? Ученые Южно-Уральского государственного университета (вуз-участник проекта 5-100) разрабатывают цифрового "помощника" для врача. Можно навести инфракрасную камеру на пациента - и "умный" гаджет сразу обозначит риски: есть ли избыточный жир и рядом с какими органами его больше всего. Или наоборот, покажет недостаток веса.

Фишка прибора? Он создает виртуального "двойника" человека с помощью, по сути, тепловизора. И уже на основе этой картинки делает выводы. Таким образом уже обследованы более 70 женщин.

- Мы фиксируем тепловое поле человека и оцениваем отклонения от нормы - слишком теплые или слишком холодные зоны, - говорит директор НОЦ спортивной науки ЮУрГУ Виталий Епишев. - С помощью сложной математической модели установлена связь между температурой в определенных областях тела и количеством жировой ткани. В итоге получается хороший диагностический критерий различных заболеваний, связанных с обменом веществ и гормональными нарушениями. Технология уже сейчас позволяет прогнозировать состав жировой ткани с точностью до 80 процентов.

В вузе добавляют: прибор работает дистанционно и никак не воздействует на человека (например, в отличие от рентгеновских лучей). А значит, к исследованию можно заранее не готовиться. Не нужны ни специальная диета, ни контрастные вещества, вводимые в организм. Поэтому такой пассивный метод диагностики считается очень перспективным направлением.

- Термография не имеет противопоказаний. Она может назначаться человеку любого возраста с любыми сопутствующими заболеваниями, аллергическими реакциями. И даже беременным и кормящим женщинам, - поясняет Виталий Епишев. - А это делает ее перспективным методом именно для скрининговых обследований. Врач получает дополнительный способ диагностики, что важно для назначения правильного лечения.

Планируется, что термография станет частью целого аппаратно-программного комплекса. Он будет включать сам прибор с инфракрасной камерой внутри и цифрового "двойника" человека.

Эту работу российские ученые делают вместе с французскими коллегами. Первые результаты уже опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Quantitative InfraRed Thermography Journal.

Кстати

Не за горами новогодние праздники. О том, как сделать застолье вкусным и при этом не "заработать" лишние килограммы, рассказывает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова:

- Если сложить руки "лодочкой", как будто хотите набрать воды, то увидите ровно тот объем, который ваш организм способен усвоить без каких-либо проблем за один прием пищи. И это включая первое, второе, третье и компот. Поэтому меню праздничного стола лучше составить заранее. Мысленно положите все, что вы собираетесь съесть, на одну тарелку. Важно: она не должна быть большой. Хорошо если половину тарелки будут занимать овощи, свежая зелень, фрукты. Из них можно за 15 минут приготовить салаты с добавлением небольшого количества орехов. Заправить - оливковым маслом с лимонным соком, греческим йогуртом. Получатся очень красивые, вкусные и полезные блюда, которые составят здоровую и полезную конкуренцию традиционным салатам с жирной майонезной заправкой.

Горячее блюдо? Хорошо, если это будут нежирные сорта рыбы, мяса или птицы. Подойдут индейка, кролик, цыпленок, тушеные с овощами или запеченные в фольге. А вот от десерта лучше отказаться или максимально уменьшить его порцию. Хорошо, если "сладкое" будет приготовлено из различных фруктов или ягод без сахара.