ЦСКА обыграл московское "Динамо" второй раз в сезоне

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось очередное московское дерби. ЦСКА на своем льду одолел "Динамо" - 2:1.

Хоккеисты ЦСКА (в красном) второй раз проявили характер в московском дерби с "Динамо". Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Соперники уже однажды встречались в этом сезоне. Полтора месяца назад армейцы в упорнейшем гостевом поединке дожали "бело-голубых" с тем же счетом. ЦСКА тогда был на ходу: та победа над "Динамо" стала для подопечных Игоря Никитина пятой подряд, а всего выигрышная серия "красно-синих" продолжалась семь матчей.

Сейчас ЦСКА чувствует себя уже не так уверенно: москвичи потеряли первое место на Западе и после затяжного кризиса постепенно пытаются обрести себя прежних. Матч с "Динамо" показал, что армейцы на верном пути. Очередное дерби в основных деталях практически повторило сюжет предыдущего. Как и тогда, "бело-голубые" уже в первом периоде повели в счете. Но ЦСКА снова проявил волю. Причем вторую, победную шайбу форвард армейцев Максим Шалунов забросил за пару минут до конца основного времени.

- Не все получалось сегодня, но, может, даже такие победы важнее для нас сейчас, - констатировал после игры главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Ребята, ловившие шайбу на себя в меньшинстве, придали импульс команде. Когда в третьем периоде представилась возможность сыграть в большинстве, мы ее использовали.

Визави армейского рулевого Владимир Крикунов был настроен к своим подопечным критичнее: "Играли неплохо, ребята старались, отдавались игре, имели моменты. Но надо было забивать, одного гола мало с такой командой. Пока уступаем в мастерстве ЦСКА".

Дерби ЦСКА - "Динамо" прошло по тому же сценарию, что и полтора месяца назад

Тем временем свою победную серию продолжил лидер Западной конференции питерский СКА, которым руководит наставник сборной России Алексей Кудашов. Перед первым этапом Евротура, Кубком Карьяла, многих смущала неважная форма СКА. Сейчас накануне Кубка Первого канала повода для подобных переживаний нет. Победа над лучшей командой "регулярки" казанским "Ак Барсом" - 2:1 стала для армейцев десятой подряд. В основное время и в овертайме определить сильнейшего соперники не смогли. А вот в серии буллитов удача улыбнулась СКА. Автором решающей шайбы стал Евгений Кетов.

В программе игрового дня четверга значились три матча, в том числе и классическое противостояние "Салават Юлаев" - "Металлург" (Мг), а также "Нефтехимик" - "Трактор" и "Сочи" - "Автомобилист".