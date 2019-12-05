ЦСКА обыграл "Жальгирис" в Евролиге

ЦСКА в Евролиге в овертайме обыграл "Жальгирис" - 85:83 благодаря точному трехочковому броску майка Джеймса.

Старые и принципиальные соперники ЦСКА и "Жальгирис" встретились в Москве. И начало встречи ничего хорошего армейцам не сулило. Первую четверть российский клуб проиграл - 9:17. Виной тому стала целая череда различных ошибок. Не заходили в кольцо даже довольно простые броски из-под кольца. "Жальгирис" же свой шанс использовал, совершив рывок 15:0.

Наставник армейцев Димитрис Итудис произвел перестановки в составе, что позволило заиграть чуть быстрее. В итоге "минус восемь" в первой четверти превратились в "плюс один" к большому перерыву.

Но развить успех не удалось. В третьей четверти команды так и не выявили сильнейшего, а в заключительной гости сумели перевести встречу в овертайм, где все решил Майк Джеймс. В самой концовке встречи он практически с финальной сиреной закинул "трешку", которая принесла столь желанную победу.

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер "Жальгириса" Томас Уолкап, набравший 19 очков, у ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Янис Стрелниекс - 18.