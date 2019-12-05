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05.12.2019 23:36
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Жальгирис" в Евролиге

Текст: Максим Домчев

ЦСКА в Евролиге в овертайме обыграл "Жальгирис" - 85:83 благодаря точному трехочковому броску майка Джеймса.

УНИКС обыграл ЦСКА в первый день чемпионата Единой баскетбольной лиги
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Старые и принципиальные соперники ЦСКА и "Жальгирис" встретились в Москве. И начало встречи ничего хорошего армейцам не сулило. Первую четверть российский клуб проиграл - 9:17. Виной тому стала целая череда различных ошибок. Не заходили в кольцо даже довольно простые броски из-под кольца. "Жальгирис" же свой шанс использовал, совершив рывок 15:0.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Наставник армейцев Димитрис Итудис произвел перестановки в составе, что позволило заиграть чуть быстрее. В итоге "минус восемь" в первой четверти превратились в "плюс один" к большому перерыву.

Но развить успех не удалось. В третьей четверти команды так и не выявили сильнейшего, а в заключительной гости сумели перевести встречу в овертайм, где все решил Майк Джеймс. В самой концовке встречи он практически с финальной сиреной закинул "трешку", которая принесла столь желанную победу.

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер "Жальгириса" Томас Уолкап, набравший 19 очков, у ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Янис Стрелниекс - 18.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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