Дэвид Теннант сыграет в новой экранизации "Вокруг света за 80 дней"

Шотландский актер Дэвид Теннант сыграет Филеаса Фогга в новой экранизации приключенческого романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" - пишет британское издание Radio Times.

Предполагается, что это будет сериал из восьми эпизодов. В роли слуги Фогга, Жана Паспарту, выступит французский актер Ибрагим Кома. А злодей мистер Фиксу претерпит существенную трансформацию согласно духу времени: он не только перевоплотится из агента Скотленд-Ярда в журналиста, но еще и станет дамой. Роль Эбигейл Фикс исполнит немецкая актриса Леони Бенеш.

Адаптацией литературного первоисточника займутся сценаристы Эшли Фароа (сериалы "Жизнь на марсе", "Живые и мертвые") и Калеб Ренсон ("Чисто английское убийство", "Юный Джеймс Хэрриот"). Предполагается, что съемки начнутся в феврале следующего года, а сам показ намечен на конец 2020-го.

Исполнительный продюсер Саймон Кроуфорд Коллинз заявил о том, что крайне рад участию Теннанта. Кроме того, он обмолвился о том, что именно этот актер сможет справиться с созданием "современного воплощения этого знакового персонажа". Он также отметил, что кинематографическое действо будет очень динамичным, зрители увидят стремительные перемещения героев между Парижем и Гонконгом и не только.

Ранее стало известно, что Теннант, признанный "самым трудолюбивым актером", исполнит главную (и донельзя мрачную) роль в мини-сериале "Дес".