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Рубрика: В мире

Стрельба понарошку

Директор школы в Польше инсценировала теракт
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск № 276(8034)
Ученики школы в Барчево под Ольштыном сидели за партами, когда из коридора донеслись странные звуки.
Фото: EPA/HANNA BARDO
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"Я был в это время в классе с детьми. Поначалу я думал, что это пожарная тревога, начал выводить учеников из класса, как вдруг услышал взрывы, выстрелы, выкрикивающих что-то мужчин. Я быстро вернул ребят в класс, запер дверь, после чего занялся ребенком, у которого началась паническая атака, - он рыдал, кричал, что сейчас они войдут, другие дети тоже плакали", - вспоминает в интервью телеканалу TVN24 учитель Збигнев Подляски. В это время ученик из соседнего класса не стал дожидаться, когда в аудиторию ворвутся "террористы", и выскочил в окно. К счастью, занятия шли на первом этаже, мальчик вскочил на ноги, и - в состоянии шока - перескочил через забор и побежал по городу, не разбирая дороги. "Я сам был поражен тому, что на школу напали", - признается педагог. В какой-то момент он вспомнил, что накануне кто-то из коллег просил его прислать инструкцию, что делать в случае нападения террористов. Подляски начал подозревать, что это учения. Но только после того, как все закончилось, потрясенным учителям и ученикам объяснили, что это были не террористы, а члены клуба военной реконструкции, которых попросили принять участие в учениях. Оружие было ненастоящее, а звуки взрывов в коридорах - от петард. Потрясенные дети рассказали обо всем своим родителям, а те направили в мэрию обращение с требованием разобраться. Оказалось, что о планах симуляции террористической атаки дирекция не поставила в известность не только учителей, но и местные правоохранительные органы. Представитель полицейского управления Рафал Прокопчик сообщил журналистам, что такие учения должны проводиться совместно с органами правопорядка, что тогда детей заранее подготовили бы специалисты. "А если бы кто-то позвонил в полицию?" - задается вопросом Прокопчик. "Ведь мы приняли бы этот сигнал всерьез, и на место поехали бы все возможные спецслужбы со всего округа!"

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