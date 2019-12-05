Для произведений литературы и искусства оставят только маркировку "18+"

Согласно законопроекту, книги, фильмы и спектакли больше не будут маркироваться "0+", "6+", "12+", "16+" - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей. Таким образом, произведения литературы и искусства окажутся вне поля действия федерального закона о защите детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию - за исключением тех, которые явно попадает в категорию "18+". То есть то, что было запрещено для детей по закону, таковым и остается.

Обязательные маркеры от "0+" до "16+", согласно законопроекту, отменяются для книг, фильмов, экспозиций музеев, выставочных залов и т.п. Представление культурных ценностей без излишней маркировки будет также разрешено театрам, концертным организациям, циркам и иным организациями культуры, "осуществляющим создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства".

Почему надо убирать промежуточные маркеры? Депутаты указывают на то, что издатели и прокатчики по-разному трактуют возрастные ограничения, в результате одно и то же произведение при публикации или показе может иметь разные "значки". Доходит и до абсурда. Например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Еще один странный пример - "Мастер и Маргарита" у некоторых торговцев маркируется "12+". Мало того - даже Библия имеет возрастное ограничение "16+"!

За торговлю "неположенными" книгами грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей. Таким образом, классическое произведение оказывается приравненным по степени "опасности" к пачке сигарет.

То же самое касается и библиотек. Издатели завышают маркировку, потому что отвечают за это рублем, а в результате ребенку не могут выдать книжку даже по школьной программе.

- Дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики, - заявил в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект - результат совместной работы депутатов и творческого сообщества, которое неоднократно обращалось в Думу с просьбой исправить ситуацию.

- Мы хотим прежде всего вернуть нашим детям книгу, вернуть им возможность смотреть кино на большом экране, - заявила, в свою очередь, председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

Нововведение поможет дать российским детям все богатство русской и мировой культуры, подчеркнула парламентарий, которая подготовила этот законопроект вместе с коллегами по комитету.

Что характерно - существующая система ограждает ребенка только от произведений в бумажном виде, а также от просмотра фильмов в кино. А в интернете - пожалуйста. Там маркировки зачастую являются необязательными, а где они есть - всего лишь пустая формальность.

Еще один аргумент в пользу нововведения - ограничения типа "0+" путают родителей. Они думают, что фильм походит малышу, а на самом деле, такую маркировку ставят на вполне "взрослых" советских фильмах.

Вместо "цифровых" обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания - "Для семейного просмотра", "Для дошкольников", "Не рекомендовано для детей" и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и т.п.

"Такие критерии не только понятны и привычны, но и расширят возможности родителей проводить время вместе с детьми", - оценил Вячеслав Володин.

Елена Ямпольская подчеркнула, что речь в законопроекте идет именно о рекомендациях, а не об ограничениях. "А родители пусть сами решают, смотреть ли ребенку фильм, читать ли книгу, или пойти ли с ним на выставку", - добавила парламентарий.

Прямая речь

Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская:

- По итогам рейда по книжным магазинам складывается впечатление, будто до 16 лет в нашей стране читать запрещено. Так вот, порой дело обстоит еще хуже... Библию и Евангелие 16+ я вам уже показывала. Вот Коран с такой же маркировкой. Шолохов и Астафьев - по загадочным причинам 18+. Великая русская поэзия - вся 16+, за исключением того, что 18+...

А вот очень интересная коллизия. Книга про нашего президента. Возрастной ценз - 16+. А вот книга про Бориса Березовского. На которой указано, что она не подлежит маркировке в соответствии с 436-ФЗ. Напомню, не подлежит маркировке - по закону - информация, обладающая особой исторической и художественной ценностью. Видимо, в Березовском заключена какая-то особая ценность?..

Я глубоко убеждена, что подобная непродуманная маркировка произведений литературы не только наносит урон библиотечной системе и добивает книготорговлю, но впрямую угрожает развитию и безопасности детей. Неграмотному, неразвитому человеку никогда не будет комфортно и безопасно в современном мире. Более того, мы рискуем превратиться в общество бездушных людей, если не будем развивать в детях эмпатию, эмоциональный интеллект. А лучших "тренажеров" для этого, чем произведения литературы и искусства, человечеством пока не придумано. Искусство - это самая безопасная, комфортная и эффективная форма социализации подрастающего человека.

Вторым страдающим от избыточных маркировок видом искусства является кинематограф. Думаю, многие из вас слышали о таком явлении, как "война маркировок" - когда на картину ставится возрастной ценз с учетом того, какой бюджет необходимо "отбить" и какую кассу предполагается получить. То есть, к сожалению, защита детской безопасности может становиться средством манипуляций.

Трансляция фильмов по телевидению также сопряжена с абсурдностью возрастных цензов. Правда, возле телевизора не стоит тетенька-контролер, выясняющая, сколько тебе лет, и маркировка в данном случае столь же бессмысленна, сколь и неработоспособна. Вот несколько ярких примеров.

"Три богатыря: на дальних берегах" - 6+, "Три богатыря и Морской царь" - 12+, "Три богатыря и Наследница престола" - 16+, "Иван Царевич и Серый волк" - 18+.

"Приключения Буратино" - 16. "Снежная королева" - 16, "Республика ШКИД" - 18+. "У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост..." А вот перед вами довольно пикантная сцена из комедии "Ширли-мырли" - 12+. И, наконец, просто для сравнения - одно из тех телешоу, которые, на мой взгляд, вообще никому смотреть не следует. Те же 16+. Меньше, чем у "Республики ШКИД"...

Вы спросите: что в головах у людей, которые предлагают смотреть "Буратино" от 16 и старше? Я отвечу: опасения "как бы чего не вышло". Никому не нужны лишние кляузы и придирки.