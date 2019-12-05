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04.12.2019 19:15
Рубрика: Власть

Встреча с "двадцаткой"

Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги 2019 года
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Завтра в прямом эфире председатель правительства Дмитрий Медведев подведет итоги уходящего года в ответах на вопросы журналистов, представляющих самую разную российскую телеаудиторию.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ровно в полдень по московскому времени начнется традиционный для декабря "Разговор с Дмитрием Медведевым". Программу можно смотреть в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", Общественного телевидения России (ОТР), "Мир", "Мир 24", "Звезда", послушать на радиостанциях "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк". Тем, кто телевизору предпочитает интернет, трансляция будет доступна на официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Двенадцатое итоговое интервью пройдет в новом расширенном формате.

Первый выпуск передачи состоялся в 2008 году. Зрители смотрели ее в записи. Дмитрий Медведев подводил итоги года с представителями трех ведущих телеканалов страны - Первого, ВГТРК и НТВ. Годом позже интервью стали проходить в прямом эфире, и до 2012 года продолжались в таком кругу.

В 2012 году состоялось сразу два телеинтервью. В апреле Дмитрий Медведев подводил итоги не только предыдущего года, но и всего своего президентского срока. По такому случаю количество интервьюеров за общим столом увеличилось - к неизменной тройке добавились представители "РЕН ТВ" и "Дождя". А в декабре Медведев отвечал на вопросы журналистов уже в ранге премьер-министра. Тогда же передача получила свое современное название - "Разговор с Дмитрием Медведевым".

Следующие шесть лет в формате передачи изменения претерпевал только состав его участников. Меняли друг друга журналисты, один телеканал уходил из-за стола, на его место приходил другой.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Новинкой прошлого года стало участие в интервью представителя регионального телевидения: вопросы премьер-министру смогла задать ведущая канала "Томское время" Ирита Минина как лауреат премии "ТЭФИ-Регион".

В 2019 году для очередного "Разговора" придумали иной формат - число участников значительно увеличится. Поводом для этого стал переход страны с аналогового на цифровое телевещание. В настоящее время граждане страны в 85 регионах принимают сигнал 20 федеральных телеканалов только в цифровом качестве. Завтра Дмитрий Медведев будет отвечать на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, которые и объединяют сразу 20 "кнопок". От лица своей аудитории вопросы премьер-министру сможет задать и православный телеканал "Спас", и детский "Карусель", и молодежный музыкальный "Муз-ТВ", и спортивный "Матч ТВ".

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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