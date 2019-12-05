Дмитрий Медведев высказался о претензиях к РФ по допингу в спорте

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что обвинения в адрес нашей страны в использовании допинга напоминают бесконечный антироссийский сериал.

В ходе общения с журналистами в прямом эфире российских телеканалов глава правительства РФ Дмитрий Медведев высказался на тему обвинений страны в применении допинга. По его словам, происходящее напоминает "бесконечный антироссийский сериал".

"Все, что связано с этим допинговым скандалом уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал - приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось и решили - а давайте мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы, нет ли чего-то того, что мы пропустили, и подвергнем уже тех, кто отвечал, вторичной ответственности, да еще в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины", - сказал Медведев.

Глава правительства РФ допустил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по этому вопросу 9-го декабря может стать для нашей страны "достаточно сложным". В тоже время Дмитрий Медведев отметил наличие проблемы допинга в российском спорте и заявил, что это неприемлемо.

"Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире", - сказал Медведев.