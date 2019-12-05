"Дорожные карты" по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест

Проектам по внедрению в России сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные и кванты устроят стресс-тесты. Они пройдут 6 и 7 декабря в рамках форума Российской венчурной кампании (РВК) "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи с участием представителей администрации президента, аппарата правительства и экспертов. Цель - "понять, почему может не сработать", уточнил на брифинге гендиректор РВК Александр Повалко, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Каждая технология по решению правительства получила "куратора" в лице крупной госкомпании. Соглашения об этом были подписаны в присутствии президента Владимира Путина в июле 2019 года. Сбербанк получил статус ведущей компании по развитию искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. Кроме того, в ведение "Ростеха" отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а РЖД - квантовых коммуникаций.

Именно эти технологии, по мнению властей, в ближайшей перспективе будут определять экономику всего мира. За счет широкого, сквозного применения они могут обеспечить России настоящий прорыв, подчеркивал на церемонии подписания соглашений Владимир Путин.

В рамках соглашений компании разработали дорожные карты по каждому из высокотехнологичных направлений (все они входят в нацпрограмму "Цифровая экономика"). Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил их в середине октября. Они охватывают горизонт до 2024 года.

Проверка "дорожных карт" на прочность через стресс-тесты позволит выявить слабые стороны "дорожных карт", которые могут заблокировать реализацию планов. Они также помогут понять, что должно быть сделано, чтобы проекты "взлетели", рассказал Александр Повалко.

По его словам, стресс-тестирование будет проходит в закрытом формате. Представители корпораций представят презентации, эксперты выступят в качестве оппонентов.

"Одной из общих проблем может стать суверенная позиция корпораций по типу: дайте ресурсы, а мы все сделаем сами, - предположил Повалко.

Это в корне неверный подход, который в мире уже изжит, резюмировал он.

Каждая из семи дорожных карт содержит анализ состояния конкретной технологии, определение траектории ее развития, а также оценку нужного объема средств. Так, например, искусственный интеллект требует 391,6 миллиарда рублей (самое затратное направление). Предполагается, что его внедрение заметно улучшит ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования. В торговле искусственный разум поможет эффективнее прогнозировать поведение покупателей и спрос на товары. Кроме того, развитие этой технологии будет способствовать появлению новых сервисов, например, оплаты товаров и услуг голосом.

Технологии беспроводной связи потребуют 105,2 миллиарда рублей. Ожидается, что их развитие поможет повысить эффективность управления транспортом, логистикой, сделает безопаснее условия труда и увеличит производительность.

Широкое внедрение технологии блокчейн обеспечит независимость финансовой инфраструктуры России от зарубежных решений, повысит ее надежность и защищенность от кибератак. Затраты на это направление оцениваются в 73,3 миллиарда рублей.

Общий объем затрат на реализацию планов всех семи дорожных карт составляет 851,6 миллиарда рублей. Предполагается, что 232,3 миллиарда рублей выделит федеральный бюджет, еще 619,3 миллиарда рублей дадут внебюджетные источники.