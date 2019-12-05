Найден древнейший храм в мире

Археологи при проведении раскопок на юго-востоке Турции обнаружили руины сооружения возрастом около 12 тысяч лет, которое, вероятно, является самым древним храмом в мире.

Об открытии сообщает Daily Sabah. Находка была сделана на археологическом участке Бончуклу Тарла в Даргечитском районе, расположенном в юго-восточной провинции Шанлыурфа. Его история восходит к периоду неолита.

Раскопки там были начаты еще в 2012 году. В результате археологи раскопали остатки сооружения, возраст которого оценивается примерно в 12 тысяч лет. По своей архитектуре этот объект напоминает древний храм, ранее обнаруженный в Гебекли-Тепе.

Кстати, до сих пор этот храм считался древнейшим в мире. Однако храм в Бончуклу Тарла древнее его примерно на 1000 лет. Пока остается только гадать, какой народ построил этот культовый объект.

На протяжении всей своей истории этот район был домом для шумеров, аккадцев, вавилонян, хеттов, ассирийцев, римлян, сельджуков и османов.

"Эта находка доказывает, что первые поселенцы в этом районе были верующими, - говорит руководитель раскопок Ибрагим Озкошар, ректор Университета имени Мардина Артуклу. - Эта область важна с точки зрения того, что она могла быть одним из первых поселений человечества".