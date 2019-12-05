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Текст:   Марина Трубилина 
17:43 05.12.2019

Стандарт-класс

Единые требования к застройке снизят цены на квартиры

Введение стандарта комплексного развития территорий удешевит и ускорит строительство, и как следствие, снизит стоимость современного жилья. К такому выводу пришли участники рынка недвижимости на семинаре по практическому применению стандарта.
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Как отмечали многие участники семинара, сейчас города по-прежнему строятся по стандартам советских времен, когда районы застраивались для заселения рабочих крупных предприятий. Между тем большая часть горожан занята уже не в промышленности, а в сфере услуг.

Фото: Pixabay
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Существующие сейчас нормы не предусматривают даже возможность устройства торговых галерей на первых этажах жилых домов, а также панорамных окон. Согласование проектов с такими параметрами требует дополнительных затрат застройщиков и отражается на стоимости новых квартир уже для потребителей. Если же сделать стандарт обязательным, подобных издержек можно будет избежать. Это особенно важно для региональных строительных компаний, которые не могут себе позволить нанимать дорогие архитектурные бюро или держать собственный штат проектировщиков.

Стандарт (методическое руководство по развитию застроенных территорий и освоению новых) разрабатывается уже почти три года. Некоторые застройщики уже применяют его при разработке своих проектов. Стандарт устанавливает параметры благоустройства районов, архитектурно-планировочные решения для различных типов жилых домов и даже квартир. Тем не менее говорить об обязательности его применения пока рано, отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Сейчас нормы не предусматривают даже возможность устройства торговых галерей на первых этажах

"Все к этому должны привыкнуть, - сказал он, комментируя опасения застройщиков о скором введении стандарта в качестве обязательного. - Документ носил рекомендательный характер, теперь он перекладывается в нормативно-технические документы. Мы начинаем эти стандарты применять на практике. Должен ли данный стандарт стать частью федерального закона или нет? Пока к единому мнению не пришли". По мнению министра, этот вопрос нужно решать, но позднее. "Если практика докажет, что страна созрела для того, чтобы стандарты стали обязательными, тогда может быть прописать это в более жесткой форме уже в виде закона", - сказал Владимир Якушев.

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