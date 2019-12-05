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05.12.2019 15:46
Рубрика: Спорт

Эксперты заявили об отсутствии манипуляций с данными московской лаборатории

Текст: Максим Домчев
Группа российских независимых экспертов заявила, что никакие манипуляции с базой данных московской лаборатории с 2016 по 2019 годы не проводились.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

К такому выводу пришла группа независимых экспертов во главе с ректором Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктором Блажеевем, сообщает ТАСС. Согласно сделанным ими выводам, никаких манипуляций в указанный временной отрезок не производилось. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от крупнейших спортивных стартов сроком на четыре года из-за обнаруженных манипуляций.

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"Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами WADA в январе 2019 года, не производились", - говорится в заявлении российских экспертов.

По их мнению, Россия выполнила все условия, выдвинутые WADA на исполкоме в прошлом году. Российские эксперты уверены, что проведенное следователями WADA расследование было некорректным, а выводы цифровой криминалистической экспертизы университета Лозанны, либо искажают результаты проведенных собственных исследований, либо прямо им противоречат.

Также эксперты настаивают, что достоверность базы данных осведомителя, которую представил WADA Григорий Родченков, не подкрепляется фактами.

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