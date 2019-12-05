Евгений Писарев: Стоящий спектакль найдет отклик и в Хабаровске, и в Новосибирске

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев рассказал "Российской газете" о том, как регионы приняли спектакли театра, показанные в рамках "Золотой Маски", а также о том, как быть режиссеру, если от него ждут только праздника и веселья.

Театр имени Пушкина в этом году побывал с "Золотой Маской" в Прибалтике, а до того сразу в нескольких российских городах - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске. Российские зрители увидели спектакли-лауреаты "Золотой Маски" "Барабаны в ночи" и "Добрый человек из Сезуана", отмеченную экспертами в лонг листе Премии постановку "Обещание на рассвете" по роману Ромена Гари и громкую премьеру театра -"Влюбленный Шекспир". В Латвии и Эстонии были показаны "Обещание на рассвете" и участник программы "Russian Case" - спектакль "С_училища" по пьесе Андрея Иванова. Чем был обусловлен такой выбор?

- Выбор всегда делает "Золотая Маска", а мы только принимаем решение о том, насколько это осуществимо технически. Как правило, в выборе постановок фестиваль руководствуется зрительским спросом и тем, был ли спектакль лауреатом или номинантом премии. Театр им. Пушкина горячо любим российской публикой и пользуется популярностью на всём постсоветском пространстве. В данном случае во мне нет чувства ревности: "Что же вы награды даёте одним, а приглашаете других?". Хотя должен признать, что искреннее желание публики видеть наши спектакли компенсирует отсутствие любых премий. Спасибо "Золотой Маске" за то, что помогает театру встретиться со своим зрителем.

Как вас принимал зритель в регионах? Публика делится по какому-то географическому принципу, или это мнимая разница?

˗ Когда спектакль действительно стоящий, интересный, то он найдёт отклик абсолютно у любой публики. Везде - в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Екатеринбурге, и в Прибалтике, где мы бываем достаточно регулярно, нас знают и ждут. Спектакли прошли с большим успехом, получили хорошие отклики в прессе.

Олег Павлович Табаков в своё время говорил, что главным мерилом качества театрального продукта является успех. А насколько для вас важна благосклонность зрительская и внутрицеховая, критическая? Кому доверяете больше?

˗ Я думаю, что Олег Павлович хоть и говорил это, но на самом деле больше полагался на свой вкус и интуицию. Так и я доверяю самому себе в первую очередь. Бывают спектакли, которые не пользуются большой популярностью у зрителей, там нет актёров-звезд, они не "радуют кассу". Но именно такие постановки составляют суть театра, его душу, простите за излишний пафос. На них возложены колоссальные функции. А если ориентироваться на зрительский успех, то придётся сказать, что главным достижением нашего театра стал спектакль "Таланты и покойники" с Сергеем Лазаревым. Там действительно замечательно работают артисты, но это не единственное, что нам доступно. Мы - театр, не ограничивающий своё мировоззрение. Конечно, когда сосуществуют разные взгляды и концепции, режиссёры и мнения, бывает непросто… но так всегда в жизни.

Евгений Писарев. Фото: Алексей Майшев

В общественном сознании, согласно вашим же словам, существует некоторое предубеждение: Евгений Писарев ˗ режиссёр развлекательного, аполитичного театра. Подобные суждения задают вам жанровую "рамку" или наоборот вызывают внутренний протест?

- Я стал тем, кем стал, потому что не противился судьбе: всё произошло как бы случайно, с подачи других людей. Не то, чтобы я мечтал поставить комедии "Одолжите тенора" или "Примадонны". Конечно же, нет. На этом настоял Роман Козак, а потом - Олег Павлович Табаков. И не скажу, что причина была в недальновидности, просто в тот момент я не воспринимал эти предложения как материал для режиссерской реализации. Я думал о себе, прежде всего, как об актёре. Но то, что я делал, вдруг стало пользоваться невероятным спросом. Меня начали приглашать ставить "праздничные" спектакли, вдруг оказалось, что я - "бродвейский" режиссёр. Это помогло заработать имя, приобрести некоторую известность. Конечно, когда от тебя ждут только праздника и веселья, срабатывает комплекс Мольера, который стремился к "Дон Жуану" и "Мизантропу", но любили его совсем за другие, куда менее серьёзные произведения. Или как мой любимый артист Андрей Миронов, болезненно тяготевший к драме и гордившийся своей ролью у Алексея Германа-старшего. Давайте смотреть правде в глаза: при жизни эту грань его таланта не приняли: "Да, можешь. Но хотим мы комедию". Поэтому он продолжал петь, танцевать, дарить людям радость и надежду. С годами это даётся всё сложнее. Глаза уже не так горят, как в 30 лет. В 45 ставить уж очень задорные спектакли всё равно не получится.

В вас переплетены две сущности: режиссер, поставивший "Таланты и покойники", и режиссёр, сочинивший спектакль "Дом, который построил Свифт". Эти сущности друг с другом не резонируют? Они находятся в некотором внутреннем конфликте?

˗ Нет, они не конфликтуют. С моей точки зрения, это естественные "колебания" в системе координат одного и того же человека. По сути своей, я ˗ человек достаточно лёгкий, веселый. Но даже у жизнерадостной натуры бывают трудные дни и депрессивные настроения. Я выбрал самую грустную из пьес Григория Горина, потому что она соответствовала моему внутреннему состоянию. Но все восприняли эстетику этого спектакля как иллюстрацию к неким личным переживаниям Писарева-человека, а не как часть художественного высказывания Писарева-режиссера. И даже стали звонить и спрашивать: "Женя, что с тобой? Всё так плохо? Ты всегда ставил цветные спектакли, а этот ˗ черно-белый". Я работал с теми же художниками, что и раньше: с Зиновием Марголиным, Марией Даниловой, Дамиром Исмагиловым. Мне видится в этом какое-то вполне разумное продолжение самого себя, но я прекрасно понимаю, что ждут от меня всё равно позитива и радости.

А вам хотелось бы, чтобы было иначе?

˗ Не могу сказать, что я сильно об этом переживаю. Мой учитель Марк Анатольевич Захаров иногда придумывал спектакли, абсолютно выбивавшиеся из его эстетики, не "захаровские": в конце 70-х это был "Вор" Веслава Мысливского, в 80-х - "Три девушки в голубом" Людмилы Петрушевской. Но вокруг продолжали существовать духоподъемные музыкальные постановки. Я тоже имею право на различные настроения и эксперименты. С другой стороны, я осознаю, что в театре должен быть баланс. У нас работают замечательные режиссёры, но все они, к сожалению, приносят не комедии. Даже если на спектакле Юрия Бутусова смеются, суть окажется мрачноватой. И я сразу думаю: "Чем это можно компенсировать?" Мастеров лёгкого жанра у нас почти нет. Я принципиально не зову сюда никого, кто бы сделал так, как Писарев. Не потому, что боюсь конкуренции, а потому, что открыт для всех, кто может иначе. Это качество не столько режиссера, сколько худрука.

Этот год для Театра им. Пушкина насыщен знаковыми событиями: 105 лет со дня основания Камерного театра Александра Таирова, 70 исполняется Московскому театру им. Пушкина. Как собираетесь отпраздновать эти даты?

- 25 декабря ˗ в день рождения Камерного театра ˗ мы соберем на основной сцене театра наших зрителей и друзей и сыграем спектакль-концерт, над которым я сейчас активно работаю. Он будет называться "Всё о нашем доме". Мы решили сделать небольшой исторический экскурс: начнём с первых лет Камерного театра и закончим сегодняшним Театром им. Пушкина. По-моему, это отличная возможность и поразмышлять, и посмеяться. Надеюсь, что весь коллектив театра будет задействован в празднике.

Столетний юбилей Театра им. Пушкина прошёл под знаком Александра Таирова. Вы сделали спектакль-посвящение. Насколько вы ассоциируете сегодняшнюю реальность Театра им. Пушкина с этой фигурой?

˗ Долгое время история Театра им. Пушкина была обособленной, как бы отделённой от Камерного театра, а ведь, если задуматься, то можно с уверенностью сказать, что мы здесь существуем только благодаря Таирову: он нашёл этот особняк и перестроил его в театр. Его спектакли на протяжении 35 лет создавали славу этого места. Кроме того, многие артисты и работники цехов Камерного театра перешли в Театр им. Пушкина. Нескольких я, будучи молодым артистом, ещё застал. В этом смысле мы, конечно, чувствуем связь, а с некоторых пор я обращаю на это особое внимание, культивирую. Для меня важно сохранить воспоминания о тех, кто был до нас. Это касается даже вещей прозаических, например, содержания могли, памятников.

А как эта связь с традициями проявляется в творческом плане?

- В нашем театре сохраняется таировская идея синтетического артиста и его принцип построения репертуара, в котором сочетаются совершенно разные формы, стили, жанры.

Тот вечер ˗ 25 декабря 2014 года ˗ всех очень изменил. Тогда в театре собралась вся театральная Москва: такого я не помню ни на одной премьере. Помню, что после спектакля ещё долгое время никто не уходил со сцены: люди плакали и обнимались. Как будто они обрели понимание того, где и зачем каждый из них ежедневно выполняет свою работу. Сыграв всю историю Камерного театра от зарождения и до закрытия, нам удалось "пройти" путь своих предшественников: перед труппой Театра им. Пушкина, как перед артистами Камерного театра в 1949 году, опустился пожарный занавес. И тогда все эти люди, "существовавшие" в виде архивной хроники, стали вдруг совершенно живыми, родными и близкими. Я именно в тот день почувствовал, что имею некоторое право вести этот корабль и увидел в глазах артистов, что они готовы довериться мне, пойти со мной. Поэтому с некоторым волнением говорю о юбилее грядущем: боюсь, что не сможем пережить те же чувства. Время изменилось, обстоятельства, даты. Той эмоциональной точки уже не достичь. Но будет что-то другое.

Вот уже десятый год вы являетесь руководителем театра. Пришло время подводить какие-то итоги: чем особенно гордитесь, о чём жалеете?

˗ Я стал чаще уставать: не физически, а эмоционально, но пока требуется только день на восстановление. Правда, сейчас все вокруг жалуются на внутреннее выгорание. Вот это ощущение всеобщего изнеможения заставляет держаться: "Если так ˗ у всех, значит, ничего страшного не происходит". Меня воодушевляют личности, которые сомневаются, умеют признавать свои ошибки и всё время совершенствоваться. А бодрые и самовлюбленные худруки вгоняют меня в уныние. Я сам учусь быть худруком и, может поэтому, могу похвастаться некоторыми успехами в этом отношении. Надо делать то, с чем ты справляешься хорошо, поэтому от своих обязанностей директора я решил отказаться ˗ мои административные ресурсы не слишком мощные.

˗ Я думаю, что это десятилетие в Театре им. Пушкина ˗ самое счастливое. Об этом говорят даже те, кто работает здесь всю жизнь. Кроме многочисленных премий, гастролей, премьер, меня радует полный зал. Когда в 90-х я служил в театре Пушкина артистом, на сцене часто было больше людей, чем в партере. Поэтому для меня до сих пор полный зал ˗ это событие и счастье. Табаков говорил: "В тот момент, когда ты увидишь, что люди идут в театр, ты поймёшь - всё получилось!"

Каким бы вы хотели увидеть Театр им. Пушкина ещё через 10 лет?

˗ Во-первых, было бы здорово, если бы Театр им. Пушкина по-прежнему находился на Тверском бульваре, но был отремонтирован по последнему слову техники; во-вторых, чтобы Театр им. Пушкина всё ещё оставался в центре внимания публики, чтобы было не достать билетов. И ещё, чтобы были живы и здоровы все те люди, с которыми мы сейчас работаем, а в театр приходили новые поколения талантливых артистов.

Чего нам стоит ждать от Театра им. Пушкина в этом театральном сезоне?

˗ Я скоро начну репетиции спектакля "Ложные признания" по пьесе П. де Мариво. Для меня этот текст, в какой-то степени, открытие: этакая "комедия переживания", в которой все страхи и сложности взаимоотношений придуманы самими героями. У нас эта пьеса не слишком известна и популярна, хотя во Франции - одна из самых репертуарных. Главную роль сыграет Виктория Исакова. Выпустим, я думаю, в конце марта. Я рад, что в спектакле будут задействованы актёры разных поколений: Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк и Фёдор Левин, наш новый артист, выпускник мастерской Дмитрия Брусникина, который дебютирует на основной сцене в главной мужской роли. А дальше театр Пушкина ожидает сотрудничество с Юрием Бутусовым, Дмитрием Крымовым, Даниилом Чащиным и Семёном Серзиным. В филиале продолжается режиссерская лаборатория, посвященная современной драматургии. По её результатам в нашей афише появятся новые имена.