Европа выделила космическому агентству рекордный бюджет

Европейское космическое агентство, объединяющее 22 страны, получит рекордный бюджет на ближайшие 5 лет. Резкое наращивание расходов должно помочь Старому Свету не отстать в космической гонке от США, России и Китая.

Как сообщило издание Euractiv, впервые в истории этой организации инвестиции в ее развитие до 2025 года составят 14,4 миллиарда евро. Такую "астрономическую" для этого агентства сумму согласовали на прошлой неделе ее члены, среди которых основное финансовое бремя ляжет на Германию (22,9 процента), Францию (18,5 процента) и Италию (15,9 процента).

Деньги пойдут на реализацию амбициозных планов европейцев за пределами нашей планеты. В частности, миллиарды евро предполагается израсходовать на практическое осуществление пилотируемой миссии на Луну с созданием на ее орбите космической станции. С ее помощью в перспективе должна впервые произойти и высадка евроастронавтов непосредственно на поверхность естественного спутника Земли. О том, что это обязательно произойдет, в минувший четверг сообщил генеральный директор ЕКА Ян Вернер. Проработка вариантов создания эффективной защиты от астероидов (совместный с НАСА проект "Hera"), изучение возможности длительных космических путешествий в состоянии гибернации - глубокого сна с замедлением физиологических функций организма - и другие фундаментальные исследования находящихся в далеком космосе "черных дыр" также съедят значительную долю бюджета ЕКА. Значительный акцент в деятельности агентства будет сделан и на отслеживание изменений климата путем создания спутниковой группировки. На сегодня у европейских стран имеется 4500 спутников на орбите Земли, из которых активно работают только 1500. Остальные, по словам Вернера, вышли из строя. На их смещение с орбиты космического мусора в плотные слои атмосферы будут также направлены усилия ЕКА.