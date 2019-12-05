Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи

Страны, входящие в комитет ОПЕК+, согласны не включать газовый конденсат в расчеты квот по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новак.

Россия представила ОПЕК+ методику, исключающую подсчет объемов добычи газового конденсата из своей квоты сокращения.

Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.

В ноябре наша страна сократила добычу нефти на 195 тысяч баррелей в сутки, что составляет 85,5% от взятых на нашу страну обязательств в рамках пакта ОПЕК+.