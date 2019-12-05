Глава МИД РФ принял участие во встрече министров ОБСЕ

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров стал гостем на берегах Дуная - в столице Словакии. На два дня тихая открыточная Братислава превратилась в центр международной дипломатии: делегации почти шести десятков государств съехались на заседание Совета министров ОБСЕ - крупнейшей региональной организации в Евроатлантике в сфере безопасности. По традиции именно на нем подводятся итоги года, если, конечно, не проводится саммит. Однако с 2010 года встреч на высшем уровне не было - и пока не предвидится. Как убедилась на месте корреспондент "РГ", к юбилею - в следующем году ОБСЕ готовится отметить 45-летие Хельсинкского заключительного акта - Организация подходит с непростым багажом.

Братислава - единственная в мире столица, граничащая сразу с двумя иностранными государствами - Австрией и Венгрией, до которых отсюда рукой подать. "У нас тут все просто, по-домашнему: по одну сторону моста - Вена, до нее ехать меньше часа, по другую - Прага", - разъясняют местные жители. На правах принимающей стороны Словакия, завершающая свое председательство в ОБСЕ, и впрямь постаралась создать домашнюю атмосферу. Особенно ее оценили московские гости, которые смогли почувствовать себя как будто в родных стенах. Для мероприятия хозяева выбрали здание выставочного центра позднесоциалистической застройки - что-то среднее между новоарбатскими "домами-книжками" и "кораблем" на Крымском валу. Между тем участники пленарной сессии выясняли, куда плывет корабль европейской безопасности. Как образно отметил глава словацкого МИД Мирослав Лайчак, за этот год лично посетивший полтора десятка полевых миссий ОБСЕ, ее потенциал "позволяет открывать окна, которые иначе были бы закрыты". Впрочем, многие остались закрыты и на этот раз.

В 2017 году корреспондент "РГ" наблюдала, какой ажиотаж вызвали переговоры Сергея Лаврова и возглавлявшего тогда госдеп США Рекса Тиллерстона "на полях" СМИД ОБСЕ в Вене. Несмотря на очередное обострение между Москвой и Вашингтоном, дипломаты тогда все равно не упустили возможность сверить часы. Однако преемник Тиллерсона Майк Помпео ни разу не посетил мероприятие. Вот и нынешнее не стало исключением. Сразу после завершившегося в Лондоне саммита НАТО, на котором альянс подтвердил "сдерживание России" в качестве своего приоритета, сопровождавший Дональда Трампа Помпео отправился дальше по своим делам в Португалию и Марокко. А между тем сторонам было бы что обсудить. После выхода США из бессрочного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на кону - судьба российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в начале 2021 года. К его продлению Вашингтон до сих пор не проявил никакого интереса. А недавно американские СМИ сообщили об утечке, будто администрация Трампа раздумывает о денонсации прикладного, но важного Договора по открытому небу, принятого еще в 1992 году как раз на площадке ОБСЕ. Якобы такую идею успел вбросить в Белый дом теперь уже экс-советник американского главы по нацбезопасности Джон Болтон перед самой своей отставкой в сентябре.

"К сожалению, мы наблюдаем движение не к равной безопасности, а в обратном направлении. Рушится архитектура стратегической стабильности. Систему международного права пытаются подменить "порядком, основанным на правилах" - набором внешнеполитических установок узкой группы западных государств. Несколько волн расширения Североатлантического альянса, который упорно пытаются превратить в "источник легитимности", приближение его военной инфраструктуры к российским границам, стремительное наращивание военных потенциалов в Восточной Европе, рекордное увеличение оборонных расходов, сопровождаемое культивированием "образа врага", - все это привело к напряженности, которую мы не помним со времен "холодной войны", - отметил Сергей Лавров. - Востребована позитивная общеевропейская повестка по всему комплексу насущных проблем - от противодействия многочисленным вызовам и угрозам до сопряжения интеграционных процессов в Евразии. ОБСЕ в силу своего широчайшего географического охвата, всеобъемлющего подхода к безопасности, принципа консенсуса и культуры диалога может и должна играть важную роль в решении этих задач". Впрочем, по словам министра, многие члены ОБСЕ уже выражают обеспокоенность "этой нездоровой ситуацией". По словам министра, немало его собеседников открыто выражали обеспокоенность "нездоровой ситуацией".

На момент написания статьи итоги министерской встречи еще не подвели. Однако, как узнала "РГ", шансы на согласование единой политической декларации, которую не удавалось принять с 2003 года, снова равны нулю. Кроме того, добрая половина инициатив, предложенных РФ, была готова еще в прошлом году - например, об усилении роли ОБСЕ в борьбе с наркотиками и терроризмом или о защите языковых и образовательных прав нацменьшинств. Однако тогда все они были заблокированы "из-за предвзятости отдельных стран", признают в российской делегации. "Но мы по-прежнему работаем над их продвижением", - отметил дипломатический собеседник "РГ".

По мнению экспертов, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сейчас как никогда нуждается в возвращении "духа Хельсинки". "ОБСЕ переживает кризис смыслов, - считает немецкий политолог Александр Рар. - Исторический процесс 1975 года был оправдан и очень успешен для своего времени. Казалось бы, на фоне нынешних противоречий внутри НАТО роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы только вырасти. И многие страны, включая Россию, выступают за ее укрепление. Однако определенные игроки, прежде всего - США, этому противятся. Соединенным Штатам не нужная сильная ОБСЕ, которая стала бы своего рода противовесом Североатлантическому альянсу, консолидировав Европу, Евразию и Америку".