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05.12.2019 13:53
Рубрика: Экономика

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей. На данный момент размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минималку" предполагается увеличить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года.

Фото: iStock
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников, рассчитали в кабмине. Половина указанных работников заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил замминистра труда Всеволод Вуколов. Они получат, по его оценке, довольно серьезную прибавку.

На практике МРОТ будет расти в регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной доплатой. Ведь регионы могут устанавливать свою "минималку" - только не ниже федеральной. Так что при расчете данного показателя учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. Таким образом, МРОТ вырастет дифференцированно - от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Медведев ожидает роста реальных доходов населения по итогам 2019 года

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей. Кабмин также указал, что на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же - 20,9 миллиарда рублей.

Ранее был введен механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума. Поправки об этом были приняты по инициативе президента и стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы.

Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума Рынок труда
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